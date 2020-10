L'ancienne capitainerie de Beaucaire détruite, à la place, une résidence sécurisée pour personnes âgées

Finie l'ancienne capitainerie de Beaucaire. D'ici quelques jours, il ne restera rien du bâtiment situé cours Sadi Carnot. A la place, d'ici quelques mois c'est une résidence pour personnes âgées non médicalisées qui sera construite par la société Pitch Promotion à qui la Ville de Beaucaire a vendu le terrain pour 1,3 million d'euros. C'est le début de l'aménagement du nouveau quartier Sud Canal d'une superficie de 4 hectares, situé entre la halte ferroviaire et le canal. "Ce quartier, les Beaucairois l'attendent depuis plus de 20 ans confie le maire (RN) Julien Sanchez. Nous, depuis 5 ans, on a mené toutes les procédures, fouilles archéologiques, étude faune-flore, même fouille pyrotechnique pour voir s'il n'y avait pas des bombes de la seconde guerre mondiale cachées ici. Maintenant, c'est la démolition de l'ancienne capitainerie. C'est un moment important puisque c'est à cet endroit là que va se faire cette résidence pour personnes âgées de près de 90 logements." Le permis a été déposé. Les travaux devraient démarrer au printemps ou à l'été 2021. Les bureaux de la capitainerie eux, ont été transférés dans les locaux de l'ancien office de tourisme, cours Gambetta.

300 logements et un hôtel 3 étoiles

En plus de cette résidence, ce sont près de 300 nouveaux logements qui seront construits dans ce nouveau quartier. "Il peut attirer tous ceux qui ne peuvent pas s'acheter des logements dans les grandes villes explique Julien Sanchez. En plus, il est à 5 minutes à pied de la halte SNCF de Beaucaire qui accueille une trentaine de trains par jour qui permettent de relier Nîmes ou Avignon en 15 minutes." Un hôtel 3 étoiles doit également être construit. "On en a un besoin criant car il y a beaucoup de touristes qui viennent en été, pour la journée et ils repartent parce qu'on n'a pas d’hôtellerie en centre-ville." Pour inciter les habitants de ce nouveau quartier à consommer dans le centre-ville, de l'autre côté du canal, aucun commerce n'y sera installé.

Les travaux de démolition ont démarré ce lundi © Radio France - Sylvie Duchesne