L'ancienne école des Beaux-Arts de Nantes évacuée

Des associations, des étudiants et des militants avaient investi les lieux samedi soir. Ils voulaient y faire dormir des mineurs isolés.

Samedi soir, déjà, les militants, les associations et les étudiants barricadés dans l'école scrutaient chaque mouvement des policiers qui attendaient sur la place. Mais tout est resté calme.

à lire aussi Nantes : L'ancienne école des beaux arts occupée

C'est finalement dimanche, en début d'après-midi, que 210 membres des forces de l'ordre se sont déployés pour procéder à l'expulsion, dans le calme. Ils ont cassé les cadenas installés sur les grilles. Une cinquantaine de personnes est sortie officiellement. Mais il est possible que d'autres soient partis plus tôt. Il n'y a eu qu'une seule interpellation. Une dame, qui observait de l’extérieur. Elle a voulu franchir le dispositif de sécurité, avant de mordre un agent, et de tenter de lui subtiliser son arme.

L'ancienne école des Beaux-Arts est désormais sécurisée, et surveillée par une société de gardiennage privée, appelée par la ville de Nantes.