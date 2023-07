Bobigny : l'ancienne gare de déportation devient un mémorial, 80 ans après le départ des premiers convois

Entre 1943 et 1944, 21 trains avec 1000 Juifs à l'intérieur sont partis de la gare de Bobigny.

Au sol, on retrouve les pavés foulés par les déportés pour la dernière fois avant leur transfert vers les camps de concentration allemands. Et les rails, intacts, du train qui les a emportés. En Seine-Saint-Denis, l'ancienne gare de Bobigny devient officiellement ce mardi un mémorial de la Shoah. Le lieu a servi aux Nazis et à la France collaboratrice, de juillet 1943 à août 1994, à déporter 22.500 juifs vers le camp d'Auschwitz en Pologne.

"Des cris, des chiens et matraques"

La gare de Bobigny s'est imposée pendant la Seconde Guerre mondiale comme "l'un [des] lieux majeurs de la déportation juive", confie Adèle Purlich, la directrice de l'ancienne gare de Bobigny, avant d'ajouter : "de manière plus générale, cette gare a été l'un des maillons essentiels de toute la chaîne des lieux qui ont permis de mettre en œuvre la solution finale de la question juive". Un tiers des déportés juifs en France sont partis de cette gare, en direction des camps de la mort.

Adèle Purlich : "C'est un lieu qui va permettre de lutter contre l'antisémitisme par la transmission mémorielle." © Radio France - Simon Cheneau

Sur les murs du mémorial, des témoignages rapportent l'ambiance qui régnait dans ce lieu : "Il y avait beaucoup de cris, des chiens, des matraques, c'était un univers très confusant [sic], décrit Adèle Purlich. Si bien que les rescapés et rescapées des camps qui sont passés par Bobigny ont très peu de souvenirs de cet endroit, où ils sont restés seulement quelques heures."

Les déportés arrivaient de Drancy en bus, passaient quelques heures à la gare de Bobigny et montaient, de force, dans le train.

Un recul des connaissances sur la Shoah inquiétant

L'ouverture du mémorial intervient à un moment où "les témoins du génocide disparaissent, dans un temps où l'antisémitisme n'a pas disparu et le négationnisme non plus. Il faut sans cesse réaffirmer l'histoire de la Shoah", abonde la directrice du mémorial.

Une enquête d'opinion "Schoen Consulting" évaluaient à 25% le nombre de jeunes ne connaissant pas la Shoah. À quelques pas du mémorial de Bobigny, trois jeunes rencontrés dans la rue, sont incapables d'expliquer ce qu'est le génocide juif : "Non je connais pas du tout, dit Romain. Franchement j'en ai déjà entendu parler mais je saurais pas l'expliquer en quelques mots simples", renchérit son ami.