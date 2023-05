L'ancienne maison des religieuses de Morhange se refait une beauté sur petit écran

La paroisse de Morhange a de nouveau les honneurs du petit écran. Après "la Gaule d'Antoine" sur Canal + en 2019, puis "le jour du Seigneur" sur France 2 en 2023, cette fois-ci, c'est dans... "Cleaners, les experts du nettoyage" sur TFX.

Le rapport entre la paroisse et cette émission de la TNT, où une brigade de quatre nettoyeurs astique du sol au plafond et remet une habitation en état en trois jours ? Une petite maison plus que centenaire dans le centre de Morhange, au pied de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, inoccupée depuis le départ d'un ancien curé il y'a cinq ans après avoir longtemps hébergé des religieuses.

Une paroissienne à l'origine de l'idée

L'actuel prêtre, Grégoire Corneloup souhaitait la réhabiliter pour en faire un lieu d'hébergement "pour des jeunes de passage, pour aider dans la paroisse ou faire des services civiques dans les associations locales. Dans le style communauté".

Une de ses paroissiennes, Armina, lui a soumis l'idée de faire appel à l'émission. En février, une équipe de tournage de sept personnes est donc venue à Morhange en tentant de garder le secret le plus possible.

Les travaux de finition se poursuivent mais l'entrée, le salon et les chambres sont déjà prêtes.

L'émission sera diffusé ce mercredi, à 21 heures 05 sur TFX

Ce soir les CLEANERS sur TFX