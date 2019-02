L'ancienne Maison du Limousin, à Paris, est à vendre pour 5 millions d'euros

Limousin, France

L'ancienne Maison du Limousin à Paris est à vendre depuis la fin du mois de janvier. Son prix avoisinerait les 5 millions d'euros.

Sur les réseaux sociaux, certains s'insurgent déjà. Cette vente au profit de la grande région, c'est, estiment-ils, un nouveau coup bas de Bordeaux envers notre territoire.

Ce n'est pas ce que pense Andrée Brouille, vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine. L'élue comprend la portée symbolique de cette vente mais rappelle aussi que les investissements régionaux en Limousin sont très importants, notamment dans le domaine agricole : "en 2015, on avait affecté 7 millions d'euros pour l'ex-Limousin. Avec la Nouvelle-Aquitaine, deux ans plus tard, c'est 17 millions. Et sur le développement économique c'est pareil".

Le Limousin est, cela dit, toujours bien représenté à Paris, au sein de la Maison Nouvelle-Aquitaine, pratiquement deux fois plus grande, et surtout dans un immeuble plus visible explique son directeur Daniel Margnes : "on est sur une zone de grand passage, en face d'une station de métro, celle de Pyramides, au coeur du coeur de Paris. On enregistre 200 personnes quotidiennement qui passent dans nos murs".

Le centre d'affaires est ici plus grand qu'auparavant, ce qui facilite des réunions pour les acteurs économiques et politiques. La promotion touristique y est aussi plus importante avec des thématiques précises sur les territoires chaque mois.

La Maison de la Nouvelle-Aquitaine compte 7 salariés. Son coût de fonctionnement, d'environ 1 million d'euros par an, est pris en charge par de nombreuses collectivités locales qui entrent ainsi à la gouvernance de la structure. Le Département de la Haute-Vienne, fâché, a décidé de ne pas participer au pot commun.