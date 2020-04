L'ancienne Miss France et Miss Bourgogne, Marine Lorphelin, en première ligne face au coronavirus

L'ancienne Miss Bourgogne et Miss France, Marine Lorphelin est interne en médecine dans un hôpital parisien. Depuis un mois, avec ses collègues, elle est en première ligne face à la crise du coronavirus. Elle nous livre ses impressions et invite chacun à jouer collectif en respectant le confinement.

Devenue médecin, l'ancienne Miss Bourgogne 2012 et Miss France 2013, Marine Lorphelin, était notre invitée ce jeudi matin. Depuis un mois, en tant qu'interne dans un hôpital parisien, la jeune femme de 27 ans est en première ligne avec ses collègues dans la lutte contre le coronavirus.

Une ambiance anxiogène, du matériel qui manque

Le service dans lequel elle travaille traite uniquement des patients atteints du Covid-19. " Ca a bousculé un petit peu nos habitudes, ça a demandé une réorganisation de notre service et de notre travail." explique Marine Lorphelin qui constate toujours un manque de matériel. Si du côté des masques cela va mieux, elle et ses collègues doivent en revanche se rationner, notamment sur les surblouses.

Des renforts bienvenus

"C'est vrai que la situation est plus anxiogène. C'est parfois plus difficile avec plusieurs décès" confie l'ancienne Miss. Au quotidien, le service où elle travaille reçoit l'aide d'infirmières et de médecins généralistes venus prêter main forte, une aide qui est la bienvenue car elle "permet d'avoir des petits moments, quelques jours où l'on peut souffler et sortir du contexte de l'hôpital pour penser à autre chose"

Marine Lorphelin met en garde sur le déconfinement

Si le déconfinement se fait trop rapidement, on sait que ça va repartir de plus belle.

Cette aide est d'autant plus importante que le flux de malades ne ralentit pas. D'ailleurs Marine Lorphelin se veut prudente lorsqu'il est question de "déconfinement". "Si il se fait trop rapidement, on sait que ça va repartir de plus belle. On incite vraiment les gens à rester chez eux" explique la jeune femme qui par ailleurs pointe du doigt un relâchement. _" A Paris au début je ne voyais personne dans les rues et a_ujourd'hui je vois de plus en plus de monde et ça m'inquiète un petit peu !".

L'ancienne Miss s'inquiète d'un relâchement dans les mesures de confinement

Si elle comprend l'envie des gens de sortir, de profiter des beaux jours, elle rappelle aussi qu'il faut "penser au collectif" . "Ce n'est plus une question de soi, de sa petite personne. Il faut vraiment penser collectif, penser à tous, notamment aux personnes âgées, aux personnes ayant d'autres pathologies. Elles vivent très mal le coronavirus, ce sont des périodes d'hospitalisation rallongées, des passages en réanimation !" explique Marine Lorphelin.

Pour l'ancienne Miss France, la prime de 500 à 1500 euros pour les soignants, annoncée ce mercredi par Premier Ministre, est une bonne chose " ça va faire plaisir au personnel soignant" mais elle le reconnaît " ce n'est pas ce que l'on veut . On préférerait que le gouvernement remette un peu plus d'argent dans les caisses des hôpitaux et revalorise les salaires de manière pérenne" confie Marine Lorphelin.