L'ancienne patronne de la gendarmerie de la Tour-du-Pin nommée Générale, la 6e femme à accéder à ce grade

Florence Guillaume est seulement la 6e femme à accéder au grade de Général de gendarmerie. Dans sa carrière, elle est notamment passée par la Tour-du-Pin (Isère), où elle a dirigé pendant quatre ans la compagnie de gendarmerie de ce secteur. Elle est revenue sur son parcours ce mercredi matin sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : J'ai précisé votre grade, Générale, qui est le plus élevé de la gendarmerie parce que vous n'êtes pas beaucoup de femmes à ce grade...

Florence Guillaume : Je suis la sixième femme générale.

Et qu'est ce que ça fait d'être nommée Générale de gendarmerie ?

Alors déjà, derrière, il y a tout un parcours. Moi, j'ai 28 ans d'ancienneté, 25 ans au sein de la gendarmerie nationale. Donc déjà, ça vient traduire finalement 25 ans d'activité opérationnelle. Donc, c'est à la fois une étape qui ferme déjà un parcours de 25 ans, qui ouvre d'autres portes vers d'autres postes au sein de la gendarmerie.

Vous êtes quand même encore minoritaires à être des femmes Générales, est-ce que vous sentez que les choses bougent, évoluent dans le bon sens ?

Oui, bien sûr. En réalité, en fait, il faut toujours avoir en mémoire qu'il faut, comme je le soulignais, au moins 25 ans d'activité pour devenir Général. Et les femmes ont accédé aux postes d'officier et de sous-officier au sein de la gendarmerie depuis 1983. Donc, il faut forcément que les choses infusent un peu au départ. Quand les portes se sont ouvertes en 83, il n'y avait encore que quelques personnes qui étaient volontaires et que, au fur et à mesure, à force de voir que c'était possible, à force de voir des gendarmes sur le terrain, je pense que ça a donné aussi l'envie à d'autres femmes de rejoindre cette belle institution. Mais voilà, tout ça prend du temps. Donc la photographie aujourd'hui au haut sommet de la hiérarchie, au niveau du grade de Général, c'est encore effectivement qu'on est six femmes sur 130. Mais je pense que si on a cette discussion, dans dix ans, le nombre sera beaucoup plus conséquent.

Vous avez parlé de retrouvailles avec l'Isère au début de notre conversation. Effectivement, vous avez passé quatre ans à La Tour du Pin. Quels souvenirs vous en gardez ?

Beaucoup de souvenirs, évidemment. C'était entre 2005 et 2009, finalement, ça commence quand même un petit peu à remonter. Mais quand on arrive au grade de Générale, on se retourne. Et c'est le moment aussi de se rendre compte que beaucoup de choses se sont passées. Mais c'est forcément beaucoup de temps marquants parce que, en réalité, un commandement opérationnel est forcément un temps marquant. C'est un moment où on a une responsabilité de décision opérationnelle, de conception de dispositif, que ce soit en prévention ou en réaction. On a la responsabilité de ses gendarmes, on a tout ce lien avec les élus, avec tous les acteurs du territoire. Et ce lien au territoire aussi. C'est extrêmement prégnant parce que le gendarme, il vit, il évolue, il travaille sur le territoire qu'il protège. Donc quand on est sur un secteur, forcément, on a envie de découvrir, d'adapter tout au territoire et c'est la richesse des territoires. Donc forcément, il y a un lien particulier qui se noue avec les affectations territoriales.

Et vous avez une affaire marquante en tête sur ces quatre ans ?

Beaucoup de temps forts. Le secteur de la Tour du Pin peut paraître comme ça, assez tranquille mais en réalité, c'est un secteur de passage, c'est un secteur où se déroulent beaucoup de choses. Donc oui, j'ai beaucoup de souvenirs opérationnels, en particulier si je dois dire une affaire marquante, peut-être pas qu'une, mais malheureusement je pense que ce qui marque le plus sont quand même les événements assez dramatiques comme les homicides, en particulier les homicides d'enfants. Et j'ai le souvenir, un souvenir assez précis d'un événement dramatique auquel nous avons dû faire face avec la disparition et malheureusement la découverte d'un drame d'un jeune garçon de dix ans qui avait été tué. Et voilà, forcément, ce sont des affaires qui restent vraiment en mémoire et qui restent au cœur. (Ndlr : l'affaire du petite Valentin, poignardé en Août 2008, par Stéphane Moitoiret, à Lagnieu)