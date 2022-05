L'ancienne Première ministre britannique Theresa May en vacances en Dordogne

Theresa May et son mari ont visité Domme.

Elle est presque passée inaperçue. L'ancienne Première ministre britannique Theresa May était en Dordogne cette semaine, apprend France Bleu Périgord, confirmant une information de nos confrères de Sud-Ouest. Elle est venue passer quelques jours de vacances avec son époux Philip, ils ont logé chez des amis à Castelnaud-la-Chapelle. C'est la première fois que Theresa May venait en Périgord.

Visites en Périgord noir

Theresa May et son mari sont arrivés mardi 17 mai en avion, ils sont repartis ce dimanche. Accompagnés de l'historienne locale Anne Bécheau, ils ont visité plusieurs sites emblématiques du Périgord noir. Mardi, ils ont commencé par une visite du château de Castelnaud-la-Chapelle. La directrice du site savait depuis plusieurs mois qu'une visite "VIP" était prévue, mais elle a appris la venue de l'ancienne première ministre seulement quelques jours avant. Mercredi matin, ils ont visité le château des Milandes, demeure de Joséphine Baker. Le fils aîné de Joséphine, Akio, installé depuis quelques jours en Périgord, était présent. Ils ont même eu la chance d'entrer dans la chapelle, qui n'est pas encore ouverte au public.

Jeudi, Theresa May et son époux ont commencé par une visite de Beynac, avant de se promener sous le soleil dans les jardins de Marqueyssac. Ils ont également déambulé dans Sarlat, ainsi que dans la bastide de Domme. Tout le monde décrit une femme charmante, très simple, passionnée d'histoire et très intéressée par le Périgord. Theresa May aurait même glissé qu'elle envisage de revenir bientôt.