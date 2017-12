Nantes, France

La grande porte d'entrée bleue de l'ancienne prison reste pratiquement toujours fermée. Difficile de mesurer l'avancée du chantier ou de voir ce qu'il se passe derrière les murs gris qui entourent l'ancienne maison d'arrêt.

De sa fenêtre, Alain observe les travaux : "J'ai une vue directe sur les fenêtres à barreaux." Et ça ne le gêne pas du tout. Il vit ici, rue Deshoulières, depuis plus de 40 ans et il s'est habitué au paysage. Comme Dominique, une voisine, il attend de voir ce qui remplacera le bâtiment.

Une toiture végétalisée

De nouveaux logements (dont 50% de logements sociaux), une crèche et un parking devraient voir le jour. Les murs qui encerclent l'ancienne maison d'arrêt seront les derniers à être détruits. "On ne se rend pas bien compte pour le moment mais une fois que ce sera dégagé, on se dira : on respire", avoue Dominique.

Les terrassements commenceront ensuite, en mars 2018.