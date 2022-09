L’ancienne prison Jacques Cartier de Rennes s’ouvre au public

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'ancienne prison Jacques-Cartier de Rennes ouvre ses portes au public.

À l'origine, en 1903 quand elle ouvre, la prison Jacques-Cartier est loin de la ville, au milieu des champs et des marécages, à côté de l'église des Sacrés-Coeurs, sur les hauteurs de Rennes.

Construite en schiste pourpre, sur les plans de l'architecte breton Laloy de 1898 à 1903, cette maison d'arrêt a fonctionné pendant plus d'un siècle pour fermer en 2010. Les détenus ont alors été transférés à la prison de Rennes-Vezin.

À l’origine en forme de croix latine, une quatrième aile y sera ajoutée en 1971. Ce qui fera en tout, 326 cellules, mais avant sa fermeture Jacques-Cartier comptait 473 détenus et 125 surveillants.

Cette prison a traversé le 20ème siècle et son histoire. Aux heures sombres de l’Occupation, les allemands y ont emprisonnés des résistants, jusqu’au dernier moment. Puisque plus d'un millier d'hommes et de femmes seront déportés la veille de la libération de Rennes le 4 août 44.

Acheté en 2021 par la Ville et la Métropole de Rennes, le bâtiment a vocation à devenir "un lieu culturel et citoyen".