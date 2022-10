Malakoff : des habitants se battent pour éviter la destruction de la tour Insee

Quand elle appris que la tour Insee était vouée à la démolition, Dominique Cordesse en a été malade : "ça m'a arraché le cœur", lance cette architecte, ancienne élue municipale de Malakoff, qui était là quand la tour est sortie de terre en 1974. Ce tripode de près de 30.000m2, devenue symbole de la ville, hébergeait l'Insee jusqu'en 2018. Il doit être détruit pour reconstruire un immeuble de bureaux destiné à accueillir des agents des Ministères de la Santé et du Travail.

ⓘ Publicité

"C'est un peu sentimental ma réaction, mais comment peut-on détruire cet immeuble?", s'insurge Dominique Cordesse. Le conseil régional de l'ordre des architectes soutient la pétition lancée par les habitants pour s'opposer à la démolition de la tour construite par les architectes Serge Lana et Denis Honegger. Au-delà de l'aspect patrimonial, les habitants du collectif "Immeuble Insee pas fini", dénonce une "aberration écologique".

Réhabiliter plutôt que détruire pour reconstruire

Le collectif réclame une réhabilitation du bâtiment plutôt que sa destruction. Cette solution permettrait d'économiser 6.000 tonnes de CO2 selon le chiffrage qu'ils ont fait réaliser par un cabinet spécialisé. "Il y a 5 ans la donne était différente, estime Pascal Bordes, membre du collectif. "Mais aujourd'hui ces questions environnementales et écologiques on se les prend de plein fouet et on ne peut pas défendre un projet qui est une aberration écologique".

La question de la rénovation, l'Etat se l'est posée, mais cette hypothèse a été vite évacuée, selon Philippe Benoîst, directeur du projet au Ministère. Pour plusieurs raisons. "Les surfaces étaient bien en-deça de nos besoins. Il s'agit de bureaux très cloisonnés des années 70 qui ne correspondent plus à ce qui se fait aujourd'hui dans l'immobilier tertiaire". Le fonctionnaire évoque également les problème d'amiante et de vétusté des installations techniques. "Si nous avions voulu réhabiliter, nous n'aurions pu garder que le squelette".

Mais, explique Philippe Benoist, "conserver la Tour Insee n'aurait pas permis d'accéder à la demande de la ville de Malakoff de déplacer une école actuellement située au bord du périphérique". Dans le projet actuel, 40% du terrain a en effet été cédé à la Ville pour transférer l'école de l'autre côté de la parcelle, à un endroit plus éloigné du trafic routier.

Deux membres du collectif "Immeuble Insee pas fini" et habitants de Malakoff : Dominique Cordesse, architecte qui a participé au dessin du plan de masse du tripode et Pascal Bordes, citoyen © Radio France - Lucas Bouguet

Alors que la démolition approche, les habitants demandent que la concertation se poursuive. Dominique Cordesse préconise de prendre le temps nécessaire à la phase de désamiantage pour repenser le projet "en convoquant tout le monde autour d'une table et en écoutant d'abord les habitants de Malakoff. De toute façon, que ça soit pour une réhabilitation ou une démolition, il faut d'abord commencer par désamianter et ça prend au moins un an."

Le marché ouvrant la voie à une démolition devrait être attribué dans les prochaines semaines pour un début des travaux 2023. D'ici là une nouvelle réunion sera organisé promet le directeur du projet.