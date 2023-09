L'ancienne usine Seita de Fleury-les-Aubrais transformée en lieu de créativité

Depuis quelques mois, il règne une agitation bien particulière dans l'un des grands bâtiments de l'ancienne usine Seita, à Fleury-les-Aubrais. Juste derrière le nouveau restaurant inter-entreprises d'Interives, la structure Moule à Gaufre a investi un espace de 2.000 mètres carrés au sein de la friche industrielle désaffectée depuis 5 ans.

Le bâtiment occupé par Moule à Gaufre avec son toit très industriel © Radio France - Patricia Pourrez

"C'est l'endroit dont on rêvait : grand et lumineux"

"Quand on a pris possession des lieux, on a retrouvé des plannings, des dossiers médicaux d'anciens salariés. C'était un peu particulier" confie Benjamin Cheminat, le créateur de Moule à Gaufre. Mais, ce graphiste de formation n'a pas hésité un seul instant à l'idée de s'installer ici. "C'est l'endroit dont on rêvait. C'est grand, c'est lumineux avec le toit en verrière et il y a même un espace extérieur". Moule à Gaufre a ainsi signé une convention d'occupation des lieux pour 3 ans avec la Semdo, qui est en charge de l'aménagement du quartier Interives ( société d'économie miste d'aménagement d'Orléans).

Un espace encore en travaux à l'intérieur de l'usine © Radio France - Patricia Pourrez

A terme, plus d'une centaine de personnes sur le site

Au total, plus d'une centaine de personnes devraient à terme venir s'installer sur le site : des télé-travailleurs, des associations, des artistes. "On a encore des aménagements à faire" explique Pierre Simon, chargé de l'administration à Moule à Gaufre. "On est sur des espaces industriels immenses. On ne va pas tout chauffer donc il faut aménager des boites dans la boite pour faire des bureaux". Moule à Gaufre a déjà aménagé un réfectoire pour les quelques travailleurs déjà présents sur site notamment une agence de communication et un atelier de réparation de vélo.

Un espace de travail dans une bulle © Radio France - Patricia Pourrez

Un immense atelier de création pour les artistes à déjà ouvert. "En ce moment, on a une styliste, une illustratrice et un musicien. Pour tous les artistes, c'est gratuit le premier mois et après ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'installer dans un atelier à eux avec un loyer modéré". Mais, l'idée est bien de créer une synergie entre les artistes, les entrepreneurs de start-Up, les télé-travailleurs ou encore les associations.

L'usine à spectacles tout le mois de septembre

Benjamin Cheminat, le créateur de Moule à Gaufre, devant la scène de spectacle en extérieur © Radio France - Patricia Pourrez

Pour marquer l'ouverture de ce nouvel espace, à Fleury-les-Aubrais, les responsables de Moule à Gaufre ont eu l'idée de proposer gratuitement tout le mois de septembre une série de concerts et d'afterworks sur un espace aménagé à l'extérieur de l'usine. "On a installé une scène de 40 mètres carrés avec un bar derrière et des foods trucks" détaille Benjamin Cheminat. "Notre idée, c'est de faire découvrir des talents locaux et d'amener de la culture dans ce nouveau quartier Interives". Si ça marche, Moule à Gaufre pourrait proposer une nouvelle programmation chaque été de mai à septembre. Ce samedi 02 septembre, ce sera un plateau spécial chanson française avec les orléanais Tim et Mourad.