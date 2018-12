L'Andorre se prépare à accueillir les finales de la coupe du monde de ski alpin

Occitanie, France

Pour la toute première fois dans l'histoire du ski, les finales hommes et femmes de la coupe du monde de ski alpin vont se dérouler dans les Pyrénées. C'est la principauté d'Andorre qui va accueillir les compétitions au mois de mars prochain sur les pistes de la station de Grandvalira, à 2 heures de route à peine de Perpignan et Toulouse.

C'est un joli coup pour l'Andorre, l'un des plus petits pays au monde qui a déjà montré sa capacité ces dernières années à organiser des compétitions internationales de ski (notamment les finales de la coupe d'Europe l'année dernière ou encore une épreuve de la coupe du monde dame en 2016). Mais cette fois, avec les finales de la coupe du monde, la principauté atteint la cour des grands, à coté de stations comme Méribel ou encore Kitzbühel en Autriche.

Avoir les finales de la coupe du monde en Andorre, si on revient dix ans en arrière, c'était complètement inespéré. (Enric Barbier, directeur des opérations au sein du comité d'organisation)

Les finales se dérouleront sur deux pistes différentes, au sein des villages de Soldeu et El Tarter situés entre Andorre-la-Vieille et le Pas-de-la-Case. Sur place, c'est l'effervescence. A trois mois de la compétition, les organisateurs sont engagés dans une véritable course contre la montre pour être prêt le 11 mars. Les deux petits villages de Soldeu et El Tarter subissent d'importants travaux. 25 millions d'euros ont notamment été dépensés pour transformer l'une des deux zones d'arrivée des courses.

Pour assurer la promotion de l'événement, l'Andorre a fait appel à l'ancien champion français Luc Alphand, qui vit désormais dans la principauté.

On sent la motivation de tout un pays. Sur 300 volontaires demandés, on a eu le double de candidatures. L'Andorre est fière et veut montrer qu'elle est capable d'organiser des finales de coupe du monde (Luc Alphand)

C'est la première fois que l'Andorre organise un aussi gros événement. La principauté attend des retombées touristiques à long terme. Pendant ces finales, 350 journalistes seront présents ainsi qu'une dizaine de télévisions, avec un potentiel de 600 millions de téléspectateurs à travers la planète qui pourront découvrir l'Andorre.

Le comité d'organisation attend maintenant avec impatience l'arrivée de la neige. Pour le moment les températures trop élevées ne permettent pas de faire fonctionner les canons.

Luc Alphand a été choisi comme ambassadeur pour Andorre 2019 - Station Soldeu-El Tarter

La piste Avet n'est pas encore enneigée à Soldeu © Radio France - Sébastien Berriot