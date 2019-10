L’Andorre va augmenter le prix du tabac le 23 octobre

Perpignan, France

A partir de mercredi 23 octobre, les fumeurs ne trouveront plus de cartouches de cigarettes à moins de 25 euros au Pas de la Case. La principauté d'Andorre a décidé de relever les prix du tabac, sous la pression de ses voisins européens et notamment la France. Concrètement, le prix d'un paquet ne pourra être inférieur de plus de 30% au paquet espagnol le moins cher.

Cette mesure touche principalement les marques de cigarettes les moins chères : une cartouche d'Austin, une cigarette à bas prix, coûtera par exemple 26 euros au lieu de 20 euros. Pour les marques plus chères, comme Marlboro, l'augmentation sera proportionnellement moins forte.

Le commerce du tabac rapporte environ 130 millions d'euros par an au petit État des Pyrénées de 75.000 habitants.