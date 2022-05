L'âne Einstein fugue en Dordogne, sa propriétaire lance un appel à l'aide

L'âne Einstein a disparu de son enclos à Saint-Geyrac en Dordogne hier midi. Il est introuvable, et sa propriétaire est très inquiète.

L'âne Einstein est très intelligent. Alors quand elle a vu qu'il n'était pas rentré de la nuit, sa maîtresse Laura a commencé à s'inquiéter. "On l'avait prêté à un voisin qui a des ânesses. On se disait qu'avoir un petit ânon, ça pourrait être sympa", explique-t-elle. Le problème, c'est qu'Einstein s'est enfui, dans l'après-midi, et qu'il n'est jamais rentré ni chez le voisin, ni dans sa maison de Saint-Geyrac.

"Quand il s'ennuie, il s'enfuit"

Laura a arpenté les champs aux alentours, et elle a même fait des tours en voiture pour essayer de mettre la main sur son compagnon. Mais sans succès. L'animal a 22 ans, Laura, un an de moins, ils se connaissent depuis toujours, alors elle est très inquiète. "Avant, Einstein vivait avec mon cheval, il a aussi vécu avec les poules. Mais là depuis un mois, il est tout seul. Et quand il s'ennuie, il s'enfuit", indique-t-elle. L'âne est capable de trouver n'importe quelle faille dans une clôture, il arrive même à ouvrir la porte de son box.

Laura pense qu'Einstein doit être effrayé, très perturbé, peut-être même blessé. Il peut être parti loin, dans le secteur de Rouffignac.