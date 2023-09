L'angoisse permanente de la maman de Luka, harcelé au collège

"On ne dort pas la nuit, c'est une angoisse permanente." Les mots forts de la maman de Luka, 14 ans, qui subit du harcèlement depuis maintenant deux ans. L'adolescent a pourtant changé d'établissement en cours d'année, mais rien n'y a fait, même dans son nouveau collège à Gallargues-le-Montueux (Gard), il est victime d'insultes sur son poids et de regards appuyés. Une situation qui inquiète beaucoup ses parents, surtout quand ils ont appris à la rentrée que leur fils serait dans la même classe que ses harceleurs. Désemparée, Vanessa écrit au principal qui lui a répondu "(...) Je vous demande de bien vouloir prendre un peu de distance et faire confiance à votre fils qui a grandi et qui reste entouré d'adultes à son écoute (...)"

Une lueur d'espoir

"Je ne comprends pas qu'on puisse me demander de le laisser. Je ne pense pas qu'ils sachent ce que c'est de vivre avec un enfant harcelé", déplore-t-elle. Mais finalement, lueur d'espoir, Luka change de classe. Ils l'ont appris cette semaine avec son mari. Vanessa se dit satisfaite même si quelques interrogations persistent...Elle dit notamment regretter que les harceleurs ne soient pas punis. De son côté l'inspection académique assure que la situation est en train d'être gérée avec les élèves concernés.

