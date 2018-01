C'est le plus gros projet de construction d'Indre-et-Loire. Le Forum Méliès et son cinéma multiplex sortent de terre à Tours-Nord. Il coûteront à l'arrivée 60 millions d'euros. On y trouvera des restaurants, des logements, une crèche, une maison de retraite, un hôtel, des bureaux.

Indre-et-Loire, France

C'est un pâté de maison entier qui est en construction depuis l'été dernier, sur l'ancien site de Métro, derrière le centre de maintenance du Tram à Tours-Nord. Le chantier est visible de loin avec ses six grues. L'emprise au sol du projet est de 28.000m², pour 40.000m² de construction.

Ouverture du cinéma multiplex à l'automne 2018

Le cinéma multiplex sera le premier bâtiment terminé. La plus grande salle fera 500 places. Il comptera au total neuf salles pour 1957 fauteuils. Il s'appellera "Ciné Loire". Il est porté par le groupe Ciné Alpes - Davoine qui a dû batailler en justice après les nombreux recours du groupe CGR, propriétaire de deux cinémas à Tours. Les recours se sont arrêtés en juillet 2016. Davoine espère à terme attirer entre 400.000 et 500.000 spectateurs dans ses salles, surtout des habitants du nord de l'agglomération et même au-delà, de tout le nord-Touraine. Le bâtiment brut sera livré fin février. Il faudra six mois aux équipes de Davoine pour aménager l'intérieur. La date d'inauguration n'est pas encore arrêtée, mais le multiplex devrait ouvrir à l'automne.

Le projet global coûte 60 millions d'euros

Autour du cinéma, le Forum Méliès se veut un lieu de vie. On y trouvera un parking de 499 places, trois restaurants, un hôtel trois étoiles (Campanile), une maison de retraite (ouverture fin 2019-début 2020), une crèche d'une trentaine de places, 109 logements livrés en partie au printemps, "dont près de la moitié sont déjà vendus" précise le directeur régional d'Icade, le promoteur, Jean-Paul Neveu. Coût total de l'opération : 60 millions d'euros hors-taxe.