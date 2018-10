Mais où sont les champignons ? Le manque de pluie n'a pas permis cette année aux précieux cèpes et autres trompettes de la mort de sortir, du moins pour l'instant. Un absence qui notamment en Corrèze affecte cueilleurs et revendeurs.

Corrèze, France

Bernard Régnier connaît tous les coins dans toute la Corrèze. Et cet habitant de Chanac-les-Mines, près de Tulle, est formel : "il n'y a rien". Il en a trouvé en Haute-Corrèze, un ou deux par-ci, par-là. Mais rien de plus et "plus rien depuis plus d'une semaine". Lui n'a jamais vu un tel manque de champignons dans le département. Pas plus que Roger Berthumeyrie, négociant installé à Chanac-le-Mines également. "Normalement fin septembre jusqu'au 15 octobre on est en pleine saison".

500 kilos par jour les bonnes années

Roger Berthumeyrie concède que cela va lui "faire un gros manque à gagner", lui qui cumule, comme c'est souvent le cas en Corrèze, son activité de négoce de champignons avec un bar-tabac. "Pour moi c'est une activité importante. Un petit bar à Chanac ça suffit pas pour vivre". Or cette année, à part quelques girolles en juillet, il n'a vendu aucun champignons. En temps normal en cette saison il achète et revend 2 ou 300 kilos, voire 500 les bonnes années de champignons.

Tant qu'il ne gèle pas

Alain Lesbats lui n'ont plus n'a pas encore vu de champignons. Ce négociant travaille sur tout le département de la Corrèze ainsi que dans la Creuse le Puy-de-Dôme. "On n'a même pas ouvert nos établissements, ça ne sert à rien". La filière a cependant l'habitude des mauvaises années. "Il y en a eu trois ou quatre récemment" rappelle Alain Lesbats. Qui souligne également que certaines années la saison a commencé tardivement. "Il ne manque que la pluie" dit-il. Mais à Chanac on scrute le ciel avec inquiétude. Roger Berthumeyrie a peur que "le froid arrive avant la pluie".