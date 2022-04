L'année 2022 s'annonce déjà "exceptionnelle" pour les gîtes des Alpes Maritimes

Les gîte des Alpes-Maritimes sont littéralement pris d'assaut en ce début d'année 2022. Un succès inédit qui surpasse les années avant le covid-19. "La saison 2022 et plus généralement l'année 2022 se profilent très très bien", se réjouit Sébastien Emonet est le directeur des gîtes de France des Alpes Maritimes.

Selon lui, par rapport à 2021, "au 20 avril, on est déjà à 72% du chiffre d'affaire de l'année dernière et on a encore beaucoup de réservation à venir sur mai, juin, juillet, aout, septembre". Rien que pour janvier, février, mars et avril, le chiffre d'affaire est plus que doublé par rapport à l'année dernière. "Si l'année continue comme ça, on pourra qualifier 2022 d'année exceptionnelle", assure Sébastien Emonet.

Les réservations en hausse de 400% à Pâques

Les vacances de Pâques confirment cette tendance très bonne. "On a un taux de remplissage avoisinant les 75% et par rapport à 2021 on a un chiffre d'affaire en hausse de 400%", explique le directeur des gîtes de France des Alpes Maritimes qui n'en revient pas. L'été s'annonce également très bon.

Les raisons de ce succès selon Sébastien Emonet sont notamment la crise du Covid-19 mais aussi la guerre Ukraine. "Les gens ont envie de se retrouver encore plus entre eux. Ils privilégient des hébergements plus loin des centres-villes, plus orientés vers la nature. Les tensions internationales actuelles poussent vraiment à partir en France", dit-il.

Autre très bon indicateur, de plus en plus de propriétaires azuréens se lancent en ce moment pour ouvrir à leur tour leur gîte et accueillir encore plus de touristes sur la côte d'azur.