L'annonce du Festival du OFF d'Avignon ne passe pas chez les colleurs d'affiches

Le président du Festival du OFF d'Avignon a annoncé vouloir limiter l'affichage dans la ville pendant le festival... Pour les entreprises et les auto-entrepreneurs, c'est incompréhensible.

Chaque année, le festival du OFF d'Avignon c'est des centaines de milliers d'affiches collées dans la ville. Ce business représente plus de 500.000 affiches posées en trois semaines. Une tradition avec laquelle le président du Festival du OFF a annoncé vouloir rompre pour des raisons écologiques.

Alors pour contester cette prise de position du Festival, David a placardé la ville d'affiches pour interpeller les habitants. Il y dénonce une économie locale en danger, pour les imprimeurs et les colleurs d'affiches, comme lui. Il s'inquiète aussi du monopole du Festival du OFF qui s'est mis à proposer leur service de communication aux compagnies.

Une ville en effervescence

Avignon recouvert d'affiches pendant le festival, c'est une tradition pour les habitants. "Il faut qu'il y ait une réglementation" confie un commerçant, "mais si vous enlevez les affiches, vous enlevez l'âme du festival !". Pour David, le théâtre ne peut se défaire de l'affiche : "quand on est au théâtre, on dit qu'on est à l'affiche. Cette ville est devenue un endroit que le théâtre habille."

"Pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table ?"

Cette annonce du président du Festival du OFF inquiète les professionnels, mais la plupart refusent de témoigner. Ils ont peur des retombées économiques "s'ils se lèvent contre le OFF, alors [David] parle au nom de tous : les imprimeurs, les colleurs, les théâtres...". D'ailleurs David aimerait que la question écologique de cet affichage massif se pose, et demande une concertation entre toutes les parties pour prendre des décisions ensembles. Il interpelle aussi les candidats aux municipales et compte "mettre la pression" jusqu'à ce que l'arrêté de la mairie pour autoriser l'affichage soit annoncé.

Interpeller les élus, c'est aussi l'option choisie par la société Street Dispatch. Dans une lettre envoyée aux candidats, le patron de l'entreprise écrit qu'il comprend "la volonté de réduire l'empreinte écologique du Festival" et se défend : "pour nous aussi, l'écologie est importante. Nous utilisons des ficelles biodégradables et de l'encre labellisée Imprim'Vert."