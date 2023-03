Téléphonie : l'antenne de trop à Coutras

Une petite route sur les hauteurs de Coutras. Lieu dit Drouillard. D'un côté, les maisons de cette zone résidentielle, de l'autre, en contrebas, un bois fréquenté par les chevreuils et les randonneurs.

"Tout le monde est contre parce que nous sommes sur un secteur protégé, s'indigne Laura, à l'initiative du collectif*. Un terrain agricole privé mais avec des bois sur une zone naturelle qui est un site remarquable. Nous avons un circuit pédestre qui passe juste en face. On est vraiment très étonné et catastrophé par ce projet.*"

"Nous sommes déjà entourés par cinq antennes"

C'est pourtant là que l'opérateur Free veut installer sur un terrain privé attenant au bois, un pylône de 36m de haut équipé d'une antenne 3G et 4G. Avec des travaux qui doivent débuter en octobre pour une mise en service en mars 2024. "Moi je suis abonné Free, explique Damien, l'un des riverains impactés par le projet. Je n'ai aucun problème de réception. Il n'y a pas de zone blanche ici. Nous sommes déjà entourés par cinq antennes aux alentours, la plus proche étant à un kilomètre environ avec un mât encore plus haut que celui qui sera installé. Il n'y a pas de nécessité d'installer un nouveau mât. Le gouvernement insiste pourtant pour que la mutualisation soit réalisée."

En d'autres termes, les membres du collectif ne comprennent pas pourquoi Free n'est pas allé se "greffer" sur l'antenne existante, occupée par un autre opérateur. "Pour quelles raisons Free a décidé d'installer une antenne, poursuit Didier, sans prévenir personne, de manière cachée en mettant tout le monde devant le fait accompli ? On aimerait bien le savoir."

Paysage dégradé, perte de valeur immobilière pour la cinquantaine de maisons concernées à Drouillard et sur la commune voisine de Lagorce. Le collectif, qui a "le soutien total" de la mairie de Coutras, répète qu'il n'est pas "anti-antenne", pas dans l'opposition bête et méchante. Mais qu'un peu de concertation et de bon sens permettraient sans doute de trouver une solution. En attendant un signe de l'opérateur, il a lancé une pétition en ligne sur le site www.change.org

