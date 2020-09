L'anthropologue David Graeber, théoricien des "emplois à la con" est mort

David Graeber, anthropologue, anarchiste et militant américain est mort à 59 ans à Venise ce 2 septembre 2020. Il était notamment connu pour son investissement dans le mouvement anticapitaliste Occupy WallStreet et ses travaux sur les bullshit jobs, les "emplois à la con".

David Graeber (à gauche) en mai 2007 lors d'une manifestation pour le droit des immigrants à Union Square à New York.

Il était connu du grand public pour ses théories sur les "emplois à la con", les "bullshit jobs" en version originale : David Graeber, anthropologue américain, est mort à l'âge de 59 ans à Venise ce 2 septembre 2020. C'est sa femme l’écrivaine Nika Dubrovsky qui l'annonce sur le réseau social Twitter.

Évincé de l'université de Yale en 2007, il devient professeur à la London School of Economics. Il est l'auteur de plusieurs travaux majeurs sur la dette et la bureaucratie. Le chercheur, anarchiste, était aussi une figure de proue du mouvement Occupy WallStreet qui conteste de manière pacifique le capitalisme financier. Dans le journal Le Monde il analysait le mouvement des gilets jaunes et expliquait les bullshit jobs :

Des millions de personnes souffrent aujourd’hui d’un terrible manque de sens, couplé à un sentiment d’inutilité sociale. - David Graeber

D'après David Graeber, pour savoir si l'on occupe un métier "à la con", il suffit de se demander si sa disparition aurait des conséquences sur la société. Si la réponse est non, le métier est inutile.