L'AOP Pouligny-Saint-Pierre fête ses 50 ans !

50 ans déjà que le Pouligny-Saint-Pierre peut s'enorgueillir d'avoir décroché son AOP ! Lorsque le dossier pour obtenir ce qui était alors une "Appellation d'origine contrôlée" a été validé, le Pouligny-Saint-Pierre est entré doublement dans la longue histoire du fromage en France : "c'était la première AOP caprine et la plus petite AOP fromagère... Ca l'est d'ailleurs toujours" sourit Olivier Denis, président du syndicat des producteurs de Pouligny-Saint-Pierre.

Une trentaine d'éleveurs participent aujourd'hui à la production de Pouligny : trois sont en bio ou en passe de l'être. "Le cahier des charges est très précis. Ca va de la technique pour produire le fromage à l'alimentation des chèvres, y compris la zone d'où provient leur fourrage" explique Olivier Denis, par ailleurs éleveur caprin à Lurais.

Servi même à l'Elysée

Cahier des charges que respecte à la lettre Wilfried Falcotet et sa compagne, Vanessa Boisdet, installés à Martizay. "Nous étions dans le commerce et nous avons eu envie de changer de vie il y a 10 ans. Après des stages chez des éleveurs, nous avons décidé de nous lancer. C'est un vrai métier passion". Depuis, le couple produit l'équivalent de 150 fromages par jour, en grande partie du Pouligny-Saint-Pierre, qu'ils vendent ensuite essentiellement sur les marchés. "Nous en expédions aussi un peu vers Tours, Orléans, et même Nimes...". Comme eux, un tiers des producteurs de Pouligny-Saint-Pierre produisent eux même leur fromage à la ferme. Les autres livrent le lait à des laiteries qui fabriquent pour eux le Pouligny.

Trois races de chèvres produisent le lait qui permettra de préparer du Pouligny © Radio France - Gaëlle Fontenit

Car le Pouligny a su se faire un nom. "Il en a été servi à la table du Sénat, et même à l'Elysée" annonce fièrement Olivier Denis. Ceux de Wilfried et Vanessa ont été dégusté par les jurés de Top Chef, après une épreuve sur le thème du Pouligny. "C'est vraiment une fierté ! Mais c'est si bon, on comprend pourquoi les Berrichons l'aiment tant et en sont si fiers ! Soyons un peu chauvins !"

Le Syndicat regarde avec circonspection le changement climatique modifier les rendements des fourrages. "Ca va surtout jouer sur nos surfaces. Si l'herbe pousse moins, on aura besoin de surface plus grande pour la même taille de troupeau. Mais sur les espèces à cultiver, il n'y a pas non plus grand choix. La luzerne pousse dans le sud de la France, elle poussera ici. Quant au canicule, la chèvre peut souffrir mais ca reste contrôlable".

Si le nombre de producteurs est stable, le syndicat espère voir venir des nouveaux éleveurs, "ne serait ce que pour renouveler les générations". Et parce qu'il y a de la place encore pour accueillir de nouveaux passionnés de Pouligny, qui tient d'ailleurs sa forme du clocher de la commune de Pouligny-Saint-Pierre.