L'APF France Handicap alerte sur l'accessibilité en Sarthe

A l'occasion de la semaine nationale sur la mobilité et de l'accessibilité, du 26 au 30 avril, l'APF France handicap de la Sarthe interpelle sur les difficultés d’accessibilité dans le département. L’association met en place une série d'actions de sensibilisation.

C'est la semaine d'action sur la mobilité et l'accessibilité pour l'APF, l'association des paralysés de France. En Sarthe, des actions ont lieu devant les centres de soins. Ce vendredi, ce sera devant les lieux de sports et de culture. Les personnes en fauteuil ont beaucoup souffert de l'isolement depuis la crise sanitaire. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire en terme d'accessibilité.

50% des commerces du centre-ville du Mans ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil

Cécile Boëlle, la présidente territoriale Mayenne-Sarthe de l'APF © Radio France - yann lastennet

Ce n'est pas facile de communiquer pour l'APF en Sarthe, l'association des paralysés de France, en pleine période de confinement. Les bénévoles seront tout de même présents sur plusieurs lieux recevant du public cette semaine en Sarthe. Pour la présidente, il y a encore des choses à améliorer en terme d'accessibilité.

Selon Cécile Boelle, 50% des commerces du centre-ville ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil. C'est le cas notamment de nombreuses petites boutiques dans les rues piétonnes. L'association sera particulièrement vigilante lors du déconfinement au moment de la réouverture des terrasses des bars et restaurants. C'est bien d'agrandir les terrasses, mais il ne faudra pas empiéter sur les trottoirs.

