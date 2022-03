Sur une initative de l'Agglo Pays d'Issoire, ce bus réaménagé en bistrot ambulant dessert une vingtaine de communes, ramenant service et lien social aux habitants.

L'Api trucks sillonne les communes du pays d'Issoire qui n'ont plus de bistrot pour recréer du lien

Nicolas et Delphine, deux des salariés de l'Api trucks un soir de mars à Parent.

Voilà un mois, depuis la fin février, que ce bus bleu ciel sillonne l'Agglo Pays d'Issoire, proposant boissons, gaufres et services aux habitants de ses bourgs qui n'ont pas ou plus le traditionnel café du village.

C'est le cas pour 53 communes du territoire. Parmi elles une vingtaine a postulé pour accueillir l'Apitrucks. "A l'origine c'est un bus de la ville de Clermont", explique Nicolas qui conduit l'engin. "Le premier jour où on arrive avec le bus, on est très attendu, c'est très agréable."

Escale à Parent, à la découverte de l'Apitrucks, bistrot ambulant qui ramène service et lien social dans les petits bourgs de l'agglo d'Issoire. Copier

Du service, du lien social et de l'insertion

Ce soir là, l'Apitrucks fait escale à Parent, au Nord d'Issoire. Moins de 900 habitants, et pas de bistrot. "Ça nous manque beaucoup, un endroit convivial", reconnaît Mireille en commandant son café. "C'est exactement ce qu'il nous faut dans nos villages où il n'y a plus de commerce", abonde le maire de Parent, Vincent Tourlonias, qui apprécie aussi que le bus serve de relais aux initiatives de l'Agglo Pays d'Issoire, "pour les aides à l'habitat, le soutien au numérique..."

Delphine Jacob est l'encadrante de l'Apitrucks. Copier

Autre particularité du bus, ses employés, en situation de handicap comme Camille. "J'ai eu des soucis de santé et à la suite de ça, je ne me sentais pas de retrouver un travail conventionnel. Je m'étais beaucoup isolée et c'est très bénéfique pour moi de faire partie de ce projet."

L'Apitrucks sillonne donc une vingtaine de communes, le planning est disponible sur la page Facebook de l'Agglo Pays d'Issoire.