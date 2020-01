L'appel à l'aide d'une famille de Moselle pour rendre sa maison accessible à son fils handicapé

Cattenom, France

La famille de Mathieu lance un appel à l'aide. Ce garçon de 10 ans est lourdement handicapé. À la naissance, les médecins découvrent un œdème cérébral. Aujourd'hui, Mathieu est tétraplégique, et souffre notamment de crises d'épilepsies. Il ne parle pas et ne peut donc se déplacer qu'en fauteuil roulant.

La famille doit ainsi faire de très gros travaux pour aménager sa maison et elle n'a pas les moyens de prendre en charge ces frais qui, selon l'évaluation du département de la Moselle, s'élèveront à 30 000 euros. C'est pourquoi elle a décidé de lancer l'an dernier une cagnotte en ligne, qui peine à décoller. Il manque toujours 17 000 euros.

"C'est très long pour nous. Cela devient compliqué", explique avec lassitude Sandrine, la maman de Mathieu. Un petit bonhomme tout sourire quand il entend son prénom ou quand ses parents lui caressent doucement le visage. Sa colonne vertébrale est tenue par un corset, il ne marche pas, ne marchera jamais... Il faut le porter pour tout, dans une maison remplis d'escaliers. Mais il pèse 19 kg.

"On commence à saturer"

"C'est de plus en plus dur de le porter, surtout pour lui faire le bain, avoue le père de Mathieu, Jocelyn. Dès qu'on doit faire quelque chose, on doit automatiquement le porter, et ça devient de plus en plus dur", dit-il en regardant son fils avec tendresse. "On commence à saturer, ajoute même Sandrine. On a mal au dos, on a peur de tomber dans les escaliers avec lui. Moi je ne lui fais plus le bain, parce que j'ai peur de le faire tomber, parce que la baignoire est basse. Donc si papa n'est pas là, je suis obligée de laver Mathieu dans le lit", décrit-elle.

On espère commencer les travaux bientôt, pour être soulagés de notre quotidien. — Sandrine, la mère de Mathieu

La famille a donc besoin d'urgence de réaliser ces travaux. Une enveloppe de 30 000 euros qui permettra de réaliser une nouvelle salle de bain, d'acheter un appareil pour monter et descendre les escaliers, un nouveau fauteuil... "On est obligé de casser les garages pour faire une pièce adaptée à Mathieu", décrit ainsi Sandrine.

►►► Retrouvez ici la cagnotte en ligne pour aider Mathieu et sa famille

La famille peut espérer au maximum 10 000 euros d'aides. Mais avec un seul salaire dans le foyer, Sandrine restant à la maison pour s'occuper de Mathieu, il manque toujours 17 000 euros pour commencer les travaux. "On continue d'avancer, même si c'est difficile, mais on a besoin d'aide", conclut avec douceur Jocelyn.