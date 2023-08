L'appel à l'aide d'une mère de famille pour que son fils suive une scolarité adaptée à Nîmes

Mathys et sa famille habitent à Vauvert (Gard). Le garçon de 11 ans est plein de vie, pourtant, il souffre d'une maladie grave, appelée Acidémie méthylmalonique (AMM). Elle transforme les protéines de son corps en ammoniac. Pour améliorer son quotidien, le garçon a été greffé du foie en 2022.

Reconnu en situation de handicap à 80 % par la MDPH, Mathys a toujours été dans une école adaptée à ses besoins, "À cause de sa maladie, il a des difficultés de compréhension et il est très vite fatigué", explique Céline. Cela n'empêche pas Mathys d'aimer l'école "Tous les matins, à 7h15, il est coiffé, habillé et parfumé et attend son taxi devant la maison. C'est son moteur dans la vie".

Un collège adapté

À la rentrée 2023, le garçon devait continuer au collège Samuel-Vincent, un établissement privé à Nîmes. En juin, sa mère reçoit une lettre, le dossier de Mathys n'a pas été accepté. Le collège avance plusieurs raisons : "Il est écrit que Mathys a besoin d'une infirmière et que le collège n'en a pas sur place, alors qu'il n'en a plus besoin. On me dit aussi que mon fils a un bon niveau scolaire et qu'il peut faire une 6e ordinaire". La seule solution proposée à la famille, un CNED partagé, c'est-à-dire l'école à la maison à mi-temps, mais ce n'est pas inenvisageable pour la maman solo, "c'est un risque énorme d'échec scolaire".

Alors depuis plusieurs mois, Céline se bat avec les médecins, qui ont envoyé de nombreux courriers au collège, avec les appels à l'aide sur les réseaux sociaux et des prises de contact avec des élus et une avocate.

Un recours en justice

Face à l'urgence de la situation, l'avocate de la famille, Aline Gonzalez, a déposé un recours gracieux envers l'établissement. "Nous avons eu une réponse, mais désormais, ils nous disent qu'ils n'ont plus de place pour Mathys". D'ici quelques semaines, l'avocate déposera alors un recours, cette fois-ci en justice, dans l'espoir d'avoir une place supplémentaire pour Mathys à la rentrée.

