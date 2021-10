L'appel à l'aide d'une mère de famille bientôt à la rue avec ses 4 enfants à Montpellier

Rachida Hadi lance un appel sur France Bleu Hérault. Elle vit depuis cet été dans un hôtel social qu'elle va devoir quitter au 31 octobre. Elle a frappé à toutes les portes pour trouver un logement. En vain. Rachida a un parcours de vie plus que chaotique mais une vraie volonté de s'en sortir.

France Bleu Hérault relaie aujourd'hui l'appel d'une jeune mère de famille avec 4 enfants qui recherche un logement à Montpellier pour éviter de se retrouver à la rue d'ici quelques jours. Rachida Hadi a 36 ans et un parcours de vie semé d'embûches mais elle a des ressources incroyables pour s'en sortir.

Rachida Hadi a 36 ans, elle a grandi en Corse avec ses 5 frères et sœurs. Elle a été battue par sa mère et a vécu une enfance de violence, son père a tenté d'assassiner sa mère sous ses yeux alors qu'elle n'avait que 6 ans. Mariée de force à 17 ans avec un cousin éloigné, elle s'installe près de Marseille, elle est là encore frappée par un mari drogué et alcoolique pendant plusieurs années (dont elle aura deux enfants).

Confrontée à la violence toute sa vie

En 2010 elle prend la fuite et s'installe alors à Dubaï aux Emirats Arabes Unis pour travailler ans la mode. C'est là qu'elle rencontre son nouveau compagnon, un homme adorable jusqu'à la naissance de leur premier enfant. Elle est de nouveau frappée et violée. Ses enfant aussi sont régulièrement victimes de violence. Elle revient en France pour accoucher de son deuxième enfant, mais elle est toujours harcelée par sa mère et son ex mari. Elle fuit à Chateau-Chinon où elle ne trouve que de petits boulots, loin de ses compétences. Elle y reste deux ans.

Cet été, elle décide de laisser son logement pour monter à Paris où une amie a promis de l'héberger le temps qu'elle trouve du travail. Mais le mari de cette dernière refuse d'accueillir la famille. Rachida se retrouve donc à la rue et vit dans sa voiture pendant une semaine avec ses quatre enfants qui ont aujourd'hui 7, 10,15 et 17 ans.

Bilingue anglais, elle débute une formation de réceptionniste mi octobre

Elle décide de redescendre dans le sud, mais à Montpellier cette fois où elle est déjà passé quelques années auparavant. Rachida Hadi active alors tous les réseaux pour tenter de trouver un logement et du travail. Elle finit par être hébergée dans un hôtel social à Saint-Jean de Védas où elle scolarise deux de ses enfants (son fils de 15 ans est interne dans un lycée militaire et sa fille de 19 ans, en grave dépression, suit l'école avec le CNED). Mais il s'agit d'une solution provisoire, elle devra en partir avant le 31 octobre. Rachida qui est bilingue anglais débute une formation de réceptionniste dans quelques jours au lycée Georges Frêche de Montpellier. Elle voudrait trouver un logement pour commencer sa formation sereinement et se donner une nouvelle chance dans la vie.

Rachida Hadi touche le chômage et les allocations familiales, pas de quoi se payer un appartement de luxe, mais elle peut prétendre à un logement social. Mais elle n'est pas considérée comme prioritaire. Dans le parc privé personne ne veut lui louer un logement sans feuille de paye.

"Il n'y a pas de solution pour moi parce que dans les logements d'urgence ils ne prennent que les familles où les femmes avec des enfants de moins de 3 ans. Mon dernier a 7 ans, donc c'est à moi, par mes propres moyens, de me reloger. J'ai tapé à toutes les portes, j'ai fait des demandes de logement social et j'ai fait mes propres recherches dans le privé."

Je veux m'en sortir, avoir une deuxième chance

"Je suis agent de maîtrise de métier, donc responsable de magasin, mais j'ai dû arrêter suite à des violences conjugales, et d'autres violences depuis toute petite. Mais je veux m'en sortir, avoir une deuxième chance. J'ai fait l'inscription scolaire de mes enfants, j'ai réussi à les scolariser sur Saint-Jean-de-Védas. J'ai inscrit la grande au CNED car elle souffre d'une phobie sociale, une dépression très sévère. Elle n'a que 17 ans mais pour l'instant elle ne sort pas de sa chambre et s'enferme dans le noir toute la journée."

"Dans l'hôtel social où nous vivons, nous n'avons pas de cuisine, ni de frigo, donc depuis déjà deux mois, on mange à l'extérieur ce qui coûte cher, parfois le soir, on saute un repas. J'ai mis les plus jeunes à la cantine pour avoir un repas chaud, le soir ils sont en études à l'école parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire les devoirs dans l'hôtel."

J'aimerai que mes enfants aient enfin un chez eux pour reprendre une vie normale

"J'essaye d'aller bien pour mes enfants parce qu'il leur faut de la stabilité. On a eu un vécu très lourd, et depuis très longtemps, j'aimerais maintenant qu'ils aient un chez eux et qu'ils reprennent une vie normale. Je ne veux pas de logement gratuit. Je suis quelqu'un qui a envie de bosser, qui a envie d'avoir des bulletins de salaire, qui a envie de se lever le matin pour aller bosser, rentrer le soir pour se coucher. J'ai envie d'offrir à mes enfants un avenir pour payer des études pour payer leur permis. J'ai envie de bosser, puis de payer mon loyer. Je veux juste un logement d'insertion, un logement relais pour des situations comme la mienne. Sauf que je rentre dans aucun cadre. Je n'ai pas d'enfants de moins de 3 ans, donc je rentre dans aucun cadre. Aucune porte n'est ouverte".

Rachida Hadi témoigne avec dignité de ses difficultés Copier

Si vous pensez pouvoir aider Rachida, vous pouvez contacter le standard de France bleu Hérault 04.67.58.6000