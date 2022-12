L'appel à l'aide d'une mère de famille qui peine à se reloger après un incendie

Le 10 décembre dernier, un feu se déclare dans la maison louée par Stéphanie et sa famille à Saint-Carreuc dans les Côtes d'Armor. Depuis, la mère de famille et ses proches remuent ciel et terre pour tenter de retrouver un logement fixe, en vain.

Stéphanie Coopman cherche un logement pour sa famille © Radio France - Johan Moison Le 10 décembre 2022, un feu se déclare dans unemaison occupée par un couple et trois enfants, à Saint-Carreuc, dans les Côtes d'Armor. L'habitation est sérieusement endommagée. "Le feu a pris dans la cheminée. Le salon et deux chambres ont été touchés", raconte Stéphanie, la locataire. Le soir même, la mairie trouve une solution de relogement d'urgence mais pour quelques jours seulement. Sans logement fixe pour les fêtes Depuis l'incendie, la famille a été hébergée dans un gîte à Saint-Carreuc, pendant trois jours. Ensuite, l'assurance a pris en charge cinq nuits d'hôtel à Yffiniac. "Là, nous sommes à nouveau dans un gîte à Saint-Careuc que nous louons 380 euros la semaine mais nous devons le quitter ce vendredi. C'est la période des fêtes et on se retrouve sans domicile fixe", souffle Stéphanie. "La mairie, notamment, fait tout pour nous aider mais c'est très difficile de trouver une location pour cinq dans le secteur". Pour le week-end de Noël, une habitante de Saint-Brandan, une commune voisine, a proposé d'accueillir la famille. "Nous ne la connaissons pas. Elle a répondu à un notre appel aux secours sur les réseaux sociaux, c'est formidable mais c'est encore une solution temporaire".