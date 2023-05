L'appel à l'aide de la SPA de Montpellier

A Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), les allées de la SPA débordent de chiens et de chats en cage. L’association a constaté une hausse de près de 20% des abandons depuis janvier par rapport à 2022. Entre l’augmentation des prix des croquettes et de l’énergie, difficile pour les bénévoles d’accueillir les nombreux animaux abandonnés ces derniers mois. « On a peur que les abandons continuent en masse parce que les gens ne pourront plus ni payer les croquettes ni aller chez le vétérinaire » explique Annie Benezech, la directrice de la SPA.

Le prix des croquettes a augmenté de 18% depuis l’année dernière. Une hausse effectivement difficile à suivre pour Michel Ferrero. Il est bénévole depuis six mois à la SPA de Montpellier : " Pour ma chienne, j’en ai pour 84 euros par mois. Les frais vétérinaires c’est au poids, donc plus l’animal est gros plus les frais sont élevés". A partir du moment où tout augmente sauf les salaires, il faut faire des sacrifices et ce sont les animaux qui sont sacrifiés."*

Les associations d’aide aux animaux ont connu un contrecoup de la pandémie de Covid 19 dès janvier 2022. Après une explosion des achats ou des adoptions d’animaux pendant le confinement pour justifier les sorties, certains propriétaires les ont finalement abandonnés avec la reprise du travail et l’inflation. Les causes d’abandon sont diverses, explique la directrice : "On a une augmentation des animaux trouvés qui sont pas réclamés, et on a aussi beaucoup d’abandons de personnes qui nous viennent en nous disant que leur animal est malade, qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoin"

"On ne peut pas pousser les murs"

Les bénévoles ne sont d’ailleurs pas au bout de leurs peines, car une vague d’abandons a lieu tous les ans à la même période, entre mai et juillet. « On ne peut pas pousser les murs. Nous on les soigne, on leur donne à manger correctement, on fait tout pour eux. Mais si le nombre d’animaux augmente et que les prix aussi continuent d’augmenter, nous on se fait beaucoup de souci pour la pérennité de notre structure ».

La SPA de Montpellier lance donc un appel aux dons pour lutter contre l’inflation. L’équipe est également à la recherche de bénévoles supplémentaires pour s’occuper régulièrement des animaux.

