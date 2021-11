L'appel à l'aide du Planning familial de la Gironde, contraint de lancer une campagne de dons

Le Planning familial de la Gironde "se porte mal". Pour la première fois de son histoire, le voilà contraint cette semaine de faire appel aux dons pour boucler son budget. L'objectif est de récolter 20.000 euros. Selon Annie Carraretto et Myrtille Bondu de Gryse, co-présidentes de l'association, "les subventions des institutions n'ont pas été à la hauteur" des besoins, qui ont augmenté depuis le premier confinement, avec la hausse des violences intra-familiales.

Pendant le second confinement, la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes arretonslesviolences.gouv.fr avait enregistré une hausse de 60% des appels de victimes par rapport à la normale. Or "les équipes du Planning gamilial de Gironde ont fait le choix, pendant la crise sanitaire, de maintenir leurs missions d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation malgré les circonstances", "il y avait donc urgence à agir".

En 2020, le Planning familial de la Gironde a ainsi accueilli 575 personnes dans ses quatre permanences de Bordeaux, Langon, Bazas et Blanquefort, aidé plus de 6.000 personnes par téléphone, mail ou messenger, informé 834 élèves sur la santé sexuelle et affective et trouvé les moyens, en plein confinement, d'accompagner une personne en difficulté se faire avorter en Espagne.

Informations pratiques

Le numéro du Planning familial de la Gironde est le 05.56.44.00.04. Vous pouvez également le contacter par mail à planningfamilial33@gmail.com, surFacebook, Instagram ou sur le tchat Ton Plan à Toi de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 17h à 20h le samedi.

Permanences d’accueils physiques anonymes et gratuites à Bordeaux (19 rue Eugène Le Roy) :

le lundi de 18h à 20h

le mercredi de 14h à 18h

le vendredi de 10h à 13h

Permanences anonymes et gratuites dans le Sud-Gironde :

À Bazas : tous les 1er et 3ème vendredis du mois de 10h à 13h à l’Espace Mauvezin, Place de la Cathédrale.

: tous les 1er et 3ème vendredis du mois de 10h à 13h à l’Espace Mauvezin, Place de la Cathédrale. À Langon : tous les 2ème et 4ème vendredis du mois de 10h à 13h au Point d’accès aux droits Place de l’horloge