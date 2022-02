L'appel à la prudence sur les pistes de ski dans les Alpes du Sud

Après plusieurs accidents graves de ski dans les stations des voix s'élèvent pour demander plus de sécurité et de sévérité sur les pistes pour notamment verbaliser les imprudents. Il y a quelques jours un père de famille du Var, dont le fils de 7 ans a été renversé violemment par un skieur qui descendait à vive allure, a écrit à Emmanuel Macron pour demander des sanctions.

Sur France Bleu Provence le directeur des domaines skiables du Val d’Allos et président de la section "Alpes du Sud" au sein de Domaines skiables de France, Gérard Bracali estime qu'il faut d'abord plus de civisme, car ce n'est pas évident de verbaliser ceux qui prennent des risques et peuvent être dangereux pour les autres : "On peut limiter la pratique d'un skieur parce qu'il a un comportement dangereux, on peut le faire, mais je crois que c'est la responsabilité de chacun". Gérard Bracali qui rappelle que "les collisions sur les pistes représentent 5% de l'accidentologie, mais elles sont plus dramatiques". Il évoque notamment les 10 règles de sécurité édictées par la Fédération Internationale de Ski pour les pratiquants de sports de glisse qui vont de la maîtrise de la vitesse et du comportement au respect de l'information et du balisage sur les pistes.

Après une année blanche dans les stations de ski à cause de l'épidémie de Covid-19, les skieurs semblent moins prudents et prennent un peu plus de liberté avec les règles : "Il y a une envie de pratique de ski, mais surtout une envie de liberté, les champs de neige nous permettent cette liberté, mais comme on dit la liberté de l'un s'arrête où commence la liberté de l'autre".