L'appel au secours d'un chef d'entreprise héraultais pour expatrier des collaborateurs afghans

Patrick Roussin dirige une entreprise héraultaise qui vend du matériel électronique au Moyen-Orient. Ce patron en appelle aux élus locaux pour sauver une famille afghane coincée à Kaboul. Une famille qui l'aide à distribuer des piles à combustible qui transforment l'eau en électricité à des ONG sur place. Les talibans ont adressé une lettre de menace de mort à cette famille pour avoir collaboré avec un occidental. "C'est un appel au secours pour six personnes. Elles ne demandent pas être accueillies. Mais seulement à être exfiltrées" se désole le chef d'entreprise Patrick Roussin. "Il faut les sortir d'Afghanistan. Les envoyer n'importe où ailleurs, ce sera jamais pire que leur situation actuelle."

La famille a reçu une lettre de menace de mort de la part des talibans. Copier

Un espoir même si les rapatriements ont cessé

Malgré l'arrêt des vols entre l'Afghanistan et la France pour rapatrier des Afghans depuis dimanche, Patrick Roussin insiste : "je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas d'autres solutions. _Quand on rate un train et qu'on va mourir, on peut demander s'il n'y a pas un autre train ailleurs._"

Patrick Roussin, chef d'entreprise héraultais, en appelle aux élus locaux pour aider cette famille afghane. Copier

Le seul membre de la famille en France fait ses études à Paris. Il a peur pour sa famille et préfère rester anonyme pour éviter les représailles. "Il n'y a plus de vie normale pour ma famille. Ils ont quitté notre maison et ne sortent plus dehors. Leur vie est en danger" alerte le jeune homme.