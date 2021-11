En manque de bras, l'hôpital d'Ax-les-Thermes, en Ariège, obligé de fermer des lits

La situation est très tendue dans de nombreux hôpitaux de campagne et de montagne. Celui d'Ax-les-Thermes ne fait pas exception à la règle et a du fermer des lits pour faire face au manque criant d'infirmiers.

La situation devient de plus en plus critique pour trouver du personnel soignant, notamment dans les petits hôpitaux de campagne et de montagne. L'hôpital Saint-Louis d'Ax-les-thermes, en Haute-Ariège, ne fait pas exception à la règle. Cette structure publique a été créée par le roi Saint Louis au XIIIe siècle et regroupe aujourd'hui un Ehpad (60 places) et une activité SSR (soins de suite et réadaptation, avec une cinquantaine de lits, en théorie, pour des moyens séjours d'environ trois semaines). Il fait partie du GHT, Groupement hospitalier de territoire des Pyrénées ariégeoises. Son directeur a contacté France Bleu Occitanie pour expliquer son énorme besoin de recrutement.

Six infirmiers recherchés

Il manque en effet de personnel, puisqu'il n'y a, à l'hôpital Saint-Louis, que deux infirmiers sur quatre en Ehpad et 13 sur 17 en SSR. Il en manque donc six, sur un personnel de 150 personnes au total. Si bien que Dominique Bonrepaux, la responsable des ressources humaines n'a pas eu le choix : il a fallu "retirer" une vingtaine de lits dès septembre. Elle n'exclut pas d'en fermer d'autres, sans dire combien. La DRH précise que les six postes d'infirmiers mais aussi un d'orthophoniste, sont à pourvoir immédiatement (vous pouvez envoyer votre candidature à direction@ch-axlesthermes.fr et obtenir des renseignements par téléphone au 05 61 02 24 80).

Une situation complexe partout en Occitanie

La situation n'est pas spécifique à Ax-les-Thermes, partout en Occitanie et en France, les hôpitaux disent manquer de bras et de moyens. Olivier Véran était d'ailleurs dans le Tarn, il y a six jours, pour aller promettre des investissements dans les petites structures. Mais en Ariège, cela semble particulièrement problématique. Ainsi, à Lavelanet par exemple, les urgences ont fermé à deux reprises déjà cette année. Il manque au moins deux médecins et quatre autres risquent de partir en début d'année prochaine. Il faudrait aussi un infirmier, un aide-soignant, un brancardier ou encore un agent administratif. En réanimation à Saint-Jean-de-Verges, deux aides-soignantes, parties il y a deux ans, n'ont pas été remplacées.

Des causes multiples

Alors comment expliquer cette situation ? Selon les professionnels interrogés, il n'y a pas assez de jeunes formés malgré les 6.000 places supplémentaires débloqués cette année, mais, surtout - et encore plus depuis le covid - les soignants fuient des hôpitaux mal payés, aux horaires compliqués pour aller exercer en libéral. Et les 180 euros supplémentaires mensuels du Ségur de la santé n'ont rien changé, alors les directeurs d'hôpitaux rivalisent d'idées : à Ax, on propose trois mois d'hébergement gratuit , on rédige des offres d'emplois en polonais ou en espagnol, et on écume les salons, comme le TAF de Toulouse.