L'appel au secours de la mairie de Tarbes pour sauver ses clubs sportifs professionnels

Une situation "grave", "critique", "urgente" : voilà les mots de la mairie de Tarbes pour décrire le gouffre financier dans lequel sont plongés les clubs professionnels de la ville et de l'agglo. Alors que la fin de la saison se profile, il manque des centaines de milliers d'euros dans les caisses des trois clubs : le Stado Tarbes Pyrénées Rugby (Nationale, troisième division de rugby masculin), le TGB (ligue féminine de basket), et l'Union Tarbes-Lourdes (Nationale 1, troisième division du basket masculin).

Un appel pour trouver 600000 euros

"Nous lançons un appel solennel à tous ceux qui aiment le rugby et le basket" annonce ce mardi 25 avril le maire de Tarbes, Gérard Trémège. "Vos clubs risquent demain de disparaître, si vous voulez que ça continue, aidez-les financièrement, adhérez, abonnez-vous, pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. Aujourd'hui, il n'y en a pas". Il manque en tout 600000 euros pour les clubs réunis : 300000 pour le Stado, 200000 pour le TGB, et 100000 pour l'Union.

Avec ces déficits, les clubs s'exposent à être relégués, c'est-à-dire éjectés de l'élite et du monde professionnel. Face aux sommes manquantes, l'appel aux dons était le dernier recours pour la mairie, démunie et incapable de payer davantage que les financements qu'elle avance déjà aux clubs à l'année, notamment en termes d'infrastructures. "Les collectivités ne peuvent pas mettre 600000 euros sur la table" explique Gérard Trémège. "L'année dernière nous avons mis 180000, c'était déjà un maximum, aujourd'hui c'est 600000 et là c'est impossible. Si les clubs tirent le rideau, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est de notre faute".

Des déficits, il y en a fréquemment en fin de saison, mais de cette ampleur, c'est rare. Selon le maire de Tarbes, ça s'explique par l'inflation. Les charges ont augmenté, les salaires des joueurs aussi, ce qui pèse sur les clubs. Mais l'autre dommage collatéral de ce contexte de hausse des prix pour tous, c'est la frilosité des partenaires et sponsors. Engagés sur des sommes en début de saison, ils n'ont pas pu tenir leurs promesses financières, eux-mêmes victimes de l'inflation.

"Ces clubs sont le fleuron du sport haut-pyrénéen"

La mairie de Tarbes appelle donc aux dons tous azimuts : sponsors, entreprises, habitants, même le département des Hautes-Pyrénées a été sollicité. "Ca passe par les abonnements, ça passe par les partenariats, par les dons" détaille Thomas Da Costa, en charge des associations sportives à la mairie. "Tout est nécessaire aujourd'hui, et c'est dans les jours qui viennent qu'on en a besoin". Et en cas de relégation, ce serait une énorme perte pour le territoire renchérit l'adjointe aux sports Elisabeth Brunet : "Ces clubs sont des vitrines, le fleuron du sport haut-pyrénéen. Le basket est le sport le plus pratiqué dans le département par les jeunes femmes, donc perdre le TGB dans l'élite du basket féminin ça serait un crève-cœur et donner moins d'envie à tous ces jeunes de faire du sport et donc du basket".

Début avril déjà, le TGB avait tiré la sonnette d'alarme en lançant un appel aux dons pour finir la saison. Face à la détresse des clubs, le maire Gérard Trémège regrette que les acteurs locaux ne fassent pas de geste, que les gros industriels ou grandes surfaces implantées sur le territoire ne mettent pas la main à la poche. Et comme pour insister sur le fait que la mairie fait elle aussi des efforts, il promet qu'elle investira aussi une somme pour participer à sa manière à cet appel aux dons.