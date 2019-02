L'appel au secours du collectif 59 St-Just au conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Marseille, France

La centaine de manifestants réunie ce mercredi matin devant l'Hôtel du département des Bouches-du-Rhône à Marseille a lancé un "appel au secours". Ce rassemblement était organisé par le collectif 59 St-Just qui tient son nom du bâtiment squatté depuis le 18 décembre par 40 familles (dont 63 enfants) et plus de 120 mineurs isolés avenue de Saint-Just, où se situe également le siège du conseil départemental. Les membres du collectif et bénévoles dénoncent le fait qu'aucune réponse concrète des institutions n'a été proposée. Pourtant, le conseil départemental, qui a l'obligation de mettre à l'abri et de prendre en charge toute personne se déclarant commemineur isolé, mais renvoie la balle dans le camp de l'État français.

Le collectif réclame la création d'au moins 100 places d'accueil d'urgence, l'ouverture de places en maison d'enfants à caractère social, l'égalité dans la prise en charge de tous les enfants et l'application effective du droit inconditionnel à l'hébergement inscrit dans la constitution.

Le bâtiment, situé au numéro 59 de l'avenue Saint-Just et vendu par le diocèse, doit être libéré le 31 mars 2019, afin que l'acquéreur, l'IMF (Institut Méditerranéen de Formation), puisse en prendre possession.