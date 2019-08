L'appel aux dons du Secours Populaire pour financer un point d'accueil pour sans-abris cet hiver à Montauban

Le Secours Populaire du Tarn-et-Garonne lance un appel au don, financiers et matériels, pour ouvrir son futur point d'accueil hivernal pour les sans-abris de Montauban, d'ici la fin de l'année, voire au tout début de l'année prochaine,

Montauban, France

Ce devrait être un espace aménagé dans le local déjà existant du Secours Populaire près de la zone nord d'Ausonne. Il sera dans un premier temps ouvert une fois par semaine. De quoi étoffer l'offre de solidarité auprès des SDF de Montauban en période froide puisqu'il existe déjà la maraude de la Croix-Rouge, en lien avec le Samu Social pour l'hébergement d'urgence la nuit et la très présente association Relience 8 qui propose entre autres un accueil de jour. Le Secours Populaire viendra compléter le dispositif l'hiver prochain : des petits-déjeuners, des douches, des kits de toilette, des vêtements chauds et propres, des laves-linges, un accompagnement médico-social également fourni par des infirmières bénévoles. Mais pour financer financer tout cela, l'association ne peut pas compter sur son seul budget.

Nos dépenses sont en hausse car nous sommes de plus en plus sollicités sur toutes nos activités, aide alimentaire et vestimentaire, financement des vacances. En sens inverse, nos recettes baissent avec les dernières décisions du gouvernement qui n'avantagent pas le monde associatif. — François Desanti, porte-parole Secours Populaire de Montauban

Le Secours Populaire a lancé sa campagne de dons le 5 août dernier. - Page Facebook

Le Secours Populaire compte aussi demander l'aide des collectivités et de l'Etat, sans trop miser dessus non plus. Cet été la mairie a refusé d'ouvrir un centre de jour climatisé pour les SDF, la préfecture a dû lui forcer la main.

En juillet, le Secours Populaire 82 a inauguré son antenne de Montech. - Secours Populaire 82

► COMMENT AIDER ou DONNER : vous pouvez déposer vos vêtements au centre ou envoyer vos dons en précisant « Dons pour le dispositif des sans-abri » - Secours populaire français, 7, rue Paul Riquet 82000 Montauban (tel 05 63 20 23 27) Caisse d’épargne : CE 08 10 09 398 42