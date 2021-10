L'appel d'un patron de pressing qui collecte et désinfecte gratuitement des couvertures pour les SDF

France Bleu Occitanie donne un coup de pouce ce matin à un patron de pressing de Montauban (82). A l'approche de l'hiver Pascal Serrier récolte des couvertures pour les sans domicile fixe. Il organise une collecte en partenariat avec la Croix-Rouge. En quatre jours il a en déjà reçu 80. Il les réceptionne, les désinfecte et les distribue aux sans abris.

L'appel à solidarité lancé par ce patron de pressing de Montauban. Copier

Il lance un appel aux autres pressings de France

Pascal Serrier aimerait que son action donne des idées à d'autres patrons de pressing dans la région et même partout en France. Car il est révolté de voir encore des personnes dormir dehors : "c'est complètement anormal, on est en 2021, donc vous venez, vous m'amenez une vieille couverture, on va la nettoyer, la désinfecter, la ré-emballer". Il souhaiterait faire des émules: "si chaque pressing de France fait un petit geste, récupère des couvertures, _fait un appel à la population de sa ville ou de son village_, et bien des couvertures on ne va pas en manquer, cela ne coûte pas grand chose et humainement c'est très important de le faire."

Dons et demandes spontanés

Sur Montauban les sans abris se passent le mot, les donateurs aussi. Depuis la porte de son pressing Pascal Serrier montre une camionnette jaune dans laquelle dort un homme depuis de nombreux jours. Pascal sait où sont les sans abris et à l'inverse les SDF savent qu'il distribue des couvertures :

Avant-hier soir un monsieur qui dormait sous un pont à Montauban m'en a demandé une, hier soir c'était une dame avec ses deux chiens, je leur ai donné une couverture c'est normal.

Une couverture au pressing c'est 20 minutes de travail. Pascal ne compte pas ses heures : "je suis content de faire ça, le week-end, le soir tard, je prends plaisir".

Les sans abris savent où trouver Pascal, les donateurs aussi. Copier

Sa démarche est connue sur Montauban. Du coup les donateurs comme Maéfa affluent : "j'ai entendu pour les couvertures, je me suis demandé si vous prenez les manteaux, j'ai grossi j'en ai trois qui ne me vont plus". Un don tombé du ciel, accepté avec plaisir.

Le pressing de Pascal se trouve à l'entrée du centre commercial de Sapiac.