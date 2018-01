Montpellier, France

Son appel sur Facebook en début de semaine a été partagé plus de 6.500 fois. Corinne Zerbib, qui vit en fauteuil roulant, s'est fait voler sa voiture lundi matin à Montpellier. Une voiture spécialement aménagée pour son handicap, dont elle a absolument besoin pour aller travailler et vivre normalement. Elle lance donc cette bouteille à la mer, espérant que quelqu'un retrouve sa Honda.

Le post Facebook de Corinne a été partagé ce vendredi soir plus de 6800 fois -

Le vol remonte à lundi dernier. Des voleurs se sont introduits chez elle, ont pris ses clés et sont repartis avec la Honda, garée sur la place "Handicapé" juste devant chez elle dans le quartier du Millénaire. "J'étais totalement attérrée. C'est peut-être naïf mais je n'imaginais pas que même un voleur puisse voler la voiture d'une personne handicapée. Pour moi c'est absolument _indispensable pour avoir un minimum d'autonomie_. Une fois que je suis dans la voiture, je suis comme toute personne normale ; ça me permettait de vivre une vie "paranormale"."

"Ma voiture, c'est la continuité de mon corps. Comme mon fauteuil. C'est comme si on avait volé mon fauteuil roulant"

Cette voiture, c'est une Honda Civic modèle de 2008, de couleur dorée, avec une vieille plaque d'immatriculation: 29-BFQ-34. Autre signe distinctif: elle fait un bruit d'enfer à cause d'un problème sur un disque de frein.

Le message sur Facebook a été commenté par des centaines de personnes. Beaucoup sont révoltées. "Je me sens soutenue" explique Corinne. Elle veut croire qu'il est encore possible que quelqu'un l'ait aperçue sa Honda. "Vu le style de voiture, vieille, sans beaucoup de valeur, je me dis qu'il est possible de la retrouver abandonnée quelque part autour de Montpellier. J'ai très envie de la retrouver. Il faut croire au miracle parfois! dit elle dans un grand sourire".

Sait-on jamais, si vous apercevez cette voiture, vous pouvez contacter Corinne sur Facebook. Ou contacter le commissariat.