Dans le Journal du Dimanche, les présidents des Départements de gauche, dont celui du Gers, de la Haute-Garonne ou encore du Lot, lancent un appel à Emmanuel Macron. Il demandent plus de décentralisation, de dialogue et de moins de contraintes financières après la crise du Covid-19.

L'appel des Départements de gauche, dont le Gers et la Haute-Garonne pour plus de décentralisation

"Il faut plus de décentralisation, de dialogue et moins de contraintes financières". C'est l'appel lancé par les présidents des Départements de gauche dans le Journal du Dimanche ce 17 mai. Parmi les signataires, (liste complète ci-dessous), il y a la présidente de l'Ariège, celui de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot ou encore du Tarn.

"Une vision rénovée d'une République décentralisée"

"Les Départements ont engagé des dépenses significatives et imprévues pour anticiper les difficultés (liées au covid-19)" écrivent-ils. (...) Dans un contexte de crise sociale, démocratique et sanitaire, au moment où nos concitoyens demandent davantage de proximité et de solidarité, l'État doit réaffirmer le rôle central du Département, collectivité de proximité. Il est temps de faire pleinement confiance aux Départements, qui disposent de leviers d'action pour construire une société plus juste et plus solidaire à la bonne échelle, celle du canton." Et ils ajoutent : "Notre conviction, c'est que le chemin de la résilience passera nécessairement par une vision rénovée d'une République décentralisée."

Les signataires en profitent aussi pour rappeler que 19 d'entre eux avaient lancé un appel, également dans le JDD, pour généraliser un revenu de base afin d'aider les plus pauvres (qui sont de plus en plus nombreux) à faire face à la crise du Covid-19.

Les signataires de cette tribune du JDD :

André Viola, Président du Groupe de Gauche de l’ADF, Président du Département de l’Aude ; Laurent Ughetto, Président du Département de l’Ardèche ; Christine Téqui, Présidente du Département de l’Ariège ; Germinal Peiro, Président du Département de la Dordogne, Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Département du Finistère, Denis Bouad, Président du Département du Gard ; Georges Méric, Président du Département de la Haute Garonne ; Philippe Martin, Président du Département du Gers ; Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, Kléber Mesquida, Président du Département de l’Hérault ; Jean-Luc Chenut, Président du Département d’Ille-et-Vilaine, Xavier Fortinon, Président du Département des Landes ; Phillipe Grosvalet, Président du Département de la Loire-Atlantique ; Serge Rigal, Président du Département du Lot ; Sophie Borderie, Présidente du Département du Lot-et-Garonne ; Sophie Pantel, Présidente du Département de la Lozère ; Mathieu Klein, Président du Département de la Meurthe-et-Moselle ; Alain Lassus, Président du Département de la Nièvre ; Jean-Claude Leroy, Président du Département du Pas-de-Calais ; Hermeline Malherbe, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales ; Yves Krattinger, Président du Département de la Haute-Saône ; Christophe Ramond, Président du Département du Tarn ; Jean-Claude Leblois, Président du Département de la Haute-Vienne ; Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis ; Christian Favier, Président du Département du Val-de-Marne ; Josette Borel-Lincertin, Présidente du Département de la Guadeloupe.