L'appel du grand large pour des écoliers mayennais : le navigateur Maxime Sorel fait partager sa passion

A quelques semaines du départ du Vendée Globe, avec son bateau VandB - Mayenne, Maxime Sorel a rencontré une vingtaine de classes primaires du département à Laval, Château-Gontier et Mayenne. L'occasion pour le navigateur de partager son expérience et d'échanger avec les écoliers.

Face aux questions de Maxime Sorel, plus de 200 écoliers s'agitent sur les fauteuils du Cinéville de Laval où se déroule l'une des rencontres. Parmi eux, Chloé, une élève de CE2 qui connait sur le bout des doigts la taille du voilier du skipper breton : "son bateau fait 18 mètres de long, la voile 40 mètres de haut".

A l'abordage !! Maxime Sorel partage sa passion de la voile avec des petits Mayennais Copier

Pendant une heure, le skipper évoque les conditions de vie difficiles à bord du bateau. De quoi étonner Louis : "il doit dormir dans une minuscule cabine, il doit plonger au fond de l'eau pour réparer".

L'aventure en solitaire du Vendée Globe est aussi une aventure humaine. Et du haut de ses 8 ans, Clothilde a été fascinée par la persévérance de Maxime Sorel : "être skipper, ce n'est pas facile. Faire le tour du monde, il n'est pas sûr d'y arriver à 100%. Mais il vaut mieux essayer au lieu de dire qu'on ne peut pas y arriver". Pendant la course, Maxime Sorel continuera de partager son expérience en envoyant courriels, photos et vidéos aux écoliers Mayennais.

Le départ de la mythique compétition, c'est le 8 novembre au Sables d'Olonne.