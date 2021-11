L'application d'aide à la conduite, Coyote, joue son avenir à Bourges

Le président du conseil constitutionnel interviendra mercredi prochain devant les étudiants de la faculté de droit mercredi prochain et en profitera pour annoncer la décision attendue par les automobilistes. Les sages ont tenu une audience décentralisée ce mardi à la cour d'appel de Bourges et ont notamment examiné cette question prioritaire de constitutionnalité qui concerne les 20 millions d'utilisateurs de Coyote.

Alain Juppé (à droite) l'un des neuf membres du conseil constitutionnel, lors de l'audience à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une salle bondée et attentive : ce n'est pas tous les jours que les sages du Palais-Royal viennent ainsi siéger en province : " Les gens connaissent le conseil constitutionnel mais ce ne sont pas des spécialistes du droit " résume Laurent Fabius, président du conseil constitutionnel. " Il faut expliquer plus concrètement notre mission qui est de vérifier la conformité de nos lois à la constitution de la Veme République." Le conseil constitutionnel a jugé légal par exemple cet été l'instauration du pass sanitaire pour certaines professions, à l'hôpital notamment. Une restriction des libertés que contestent la CGT et les anti pass. Ils étaient 70 à manifester devant la court d'appel, dénonçant le manque d'objectivité des neuf sages : " Ses membres qui ne sont pas élus mais désignés ne sont que des supplétifs politiques " dénonce Barbara Koval, militante CGT. " Certains professionnels de santé sont exclus de l'hôpital à cause de cette loi du 5 août. Et certains patients ne sont plus soignés parce que des lits sont fermés par manque de personnels. Voilà les conséquences de cette loi, validée par le conseil constitutionnel. "

Près de 70 manifestants ont accueilli le conseil constitutionnel devant la cour d'appel de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Un faux procès pour Laurent Fabius puisqu'un critère essentiel guide les décisions du conseil constitutionnel : " Bien sûr manifester est un droit fondamental mais ce qui ce qui fait aussi partie du droit fondamental, c'est que les lois qui sont votées soient conformes à la constitution qui est notre loi suprême. Et il nous arrive très souvent à la demande de la CGT, d'autres syndicats ou même du patronat d'annuler une loi. Nous ne disons pas notre loi nous plaît ou ne nous plaît pas. ce n'est pas du tout le sujet."

Michel Pinault (à droite), membre du conseil constitutionnel, et Laurent Fabius, président, aux côtés des deux responsables de la cour d'appel de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'intérêt général et le risque de péril par exemple peuvent également influencer les décisions des sages. On a pu le constater récemment sur des lois d'ordre sanitaire ou sur des questions plus politiques comme la validation ou non des comptes de campagne lors d'élections présidentielles.

Le palais de justice de Bourges © Radio France - Michel Benoit

On aura remarqué l'absence de François Pillet lors de la séance de l'après-midi. L'ancien sénateur berrichon, membre du conseil constitutionnel, n'a pas pu siéger pour cette audience exceptionnelle dans a sa ville de Bourges. François Pillet a été victime d'un malaise en fin de matinée. Il était toujours hospitalisé ce mardi soir.