L'application de livraison de repas Uber Eats arrive à Montbéliard

Depuis ce jeudi 4 mars il est possible de se faire livrer des repas à domicile à Montbéliard, en passant par Uber Eats. L'application arrive en ville après s'être déployée à Belfort, à Besançon et à Pontarlier.

Jusqu'ici, les Montbéliardais ne pouvaient passer que par la plateforme Deliveroo pour commander et se faire livrer des repas. Désormais, Uber Eats s'ajoute à la liste des applications disponibles.

Quatorze restaurants montbéliardais sont disponibles dans l'application : Chez Kader, Food Avenue, Kebab de la Paix, La Mie Câline, Le Mia'Ms, Le Rif 1, O'41, O'Crepon, Pizz'N Dwich, Tacos & Dwich, Quick, Restaurant le Feelinf, Sultan Grill et Top Pizza.

Il sera possible de commander et de se faire livrer entre 11h et 14h30, puis entre 18h et 22h.

Dans un communiqué, Uber Eats explique vouloir s'étendre encore davantage dans le Doubs, et nouer de nouveaux partenariats avec des restaurants dans les semaines à venir.