L'application "Garde ton corps" permet de trouver un lieu de refuge en cas de harcèlement de rue à Lille

A Lille, si vous êtes victime de harcèlement de rue ou bien d'une agression vous pouvez désormais avoir recours à une application "Garde ton corps" qui vous indique des lieux refuges pour vous mettre en sécurité. Dans la métropole lilloise, il existe une cinquantaine de lieux référencés dans la carte gps de l'application : des bars, des restaurants, des pharmacies, des bars tabacs, des hôtels. La FDJ s'est associée au dispositif pour recenser les bars tabacs qui peuvent faire office de refuge.

Une cinquantaine de lieux refuges dans la métropole lilloise

L'application existe déjà dans plusieurs villes comme à Marseille, Toulouse ou encore Paris. L'application permet d'envoyer sa géolocalisation en temps réel à des contacts favoris, de trouver un lieu de refuge ou encore d'envoyer un sms avec la géolocalisation en cas de danger. C'est d'ailleurs après avoir subi elle même du harcèlement de rue que Pauline Vanderquand a eu l'idée de créer l'application : "J'ai été suivie un soir en rentrant du travail. C'était du harcèlement de rue, un homme m'insultait et me faisait des propositions flippantes. J'ai souhaité rentrer dans un bar et le bar m'a refusé cette aide. On sait dit il fallait créer un groupe sur les réseaux sociaux et on est parti sur l'idée d'une application regroupant les commerçants qui sont bienveillants et prêts à porter secours aux personnes qui en ont besoin"

Si vous êtes victime de harcèlement ou d'une agression l'application vous indique le lieu refuge le plus proche, comme l'explique sa cofondatrice : "Vous pouvez cliquer sur la fonctionnalité lâche moi, et ça vous indique le commerce le plus proche pour demander refuge. A l'origine c'était les bars, les restaurants, les boites de nuit. On a donc ouvert aux bars tabacs, aux pharmacies, fleuristes et supermarchés.Tout commerce est le bienvenue auprès de la communauté." Vincent a rejoint cette communauté. Il tient le bar tabac "Le Touquet" à Lille et a déjà servi de lieu de refuge : "J'ai déjà connu ça sur Tourcoing. Une cliente était entrain de se faire tabasser par son copain et elle est venue se réfugier un matin à 7h30, nous étions les seuls ouverts à cette heure là. J'ai appelé la police. Heureusement qu'on était ouvert ça aurait fini comment pour cette fille?" Jusqu'à présent il existe une cinquantaine de lieux refuges dans la métropole lilloise.

Pauline Vanderquand et François Morival sont à l'origine de l'application Garde ton corps © Radio France - Romane Porcon