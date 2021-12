L'application Sauv Life arrive dans le Loiret

Le Loiret est le 70e département couvert par l'application Sauv Life. Ce mercredi 15 décembre 2021, des représentants de l'application et des secouristes étaient présents au centre commercial Place d'Arc, à Orléans, pour faire découvrir Sauv Life aux Orléanais. Les loirétains sont déjà impliqués, explique Caroline Cazes, responsable du déploiement de l'application : "dans le département du Loiret, ce sont 3.500 personnes qui sont déjà inscrites sur l'application."

Chaque minute sans massage cardiaque correspond à 10% de chance de survie en moins - Caroline Cazes, responsable du déploiement de l'application

Sur le territoire, les premiers secours sont primordiaux. Parmi les 560.000 victimes, seulement 5% s'en sortent. Pour 4 survivants sur 5, des gestes de premier secours ont été effectués dans les premières minutes avant même l'arrivée des secours. Pour Caroline Cazes, c'est donc important de sensibiliser le public. "L'objectif c'est de montrer que le massage cardiaque est un geste simple. L'idéal est de suivre une formation mais ce n'est pas une obligation pour s'inscrire sur l'application."

Pour le SAMU 45, qui est en liaison directe désormais avec l'application Sauv Life, c'est un avantage considérable, poursuit Caroline Cazes. "Ca permet au SAMU d'avoir un relais sur place dans les premières minutes car dans le cas d'un arrêt cardiaque, les premières minutes comptent. Et chaque minute sans massage cardiaque correspond à 10% de chances de survie en moins pour le patient." En sachant que la moyenne d'arrivée des secours en France est de 13 minutes.

Initiation au massage cardiaque © Radio France - Julien Frenoy

Une application pour tous

Alexandre habite près d'Orléans. Ce mercredi, il passe dans la galerie marchande Place d'Arc à Orléans et s'arrête pour en savoir plus sur l'application. "J'ai vu qu'en tant que citoyen nous pouvions jouer un rôle pour aider une personne en cas d'urgence. Donc je pense que c'est bien de pouvoir agir rapidement si on est formé un minimum." Il a donc suivi la formation avec un jeune secouriste. "On m'a appris à faire un massage cardiaque, quelles sont les premières choses à regarder." Alexandre est convaincu, il va télécharger l'application Sauv Life.