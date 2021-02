L'apprenti charpentier Bangaly Soumah a appris la bonne nouvelle ce mardi 9 février : la préfecture de Loire-Atlantique autorise le jeune Guinéen de 18 ans à rester six mois de plus sur le territoire français. Il était menacé d'expulsion depuis le 15 janvier.

L'apprenti charpentier Bangaly Soumah autorisé à rester six mois de plus à Nantes

Bangaly Soumah a obtenu un sursis de six mois par la préfecture de Loire-Atlantique.

Voilà un peu de répit pour Bangaly Soumah. L'apprenti charpentier, employé à Sainte-Luce-sur-Loire, est autorisé à rester six mois de plus dans le département. Le jeune Guinéen de 18 ans était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, une pétition contre son expulsion avait réuni plus de 20 000 signatures. "La boule au ventre est partie", s'émeut Arnaud Christophe, l'employeur. La manifestation organisée ce samedi devant la préfecture de Loire-Atlantique est maintenue, pour soutenir d'autres apprentis dans la même situation.