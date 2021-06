L'apprentie Anaïs Decle remporte le premier concours de la meilleure tarte aux fraises du Périgord

18 candidats ont confectionné et présenté ce samedi 19 juin une tarte aux fraises pour ce premier concours de la meilleure tarte aux fraises du Périgord. Les candidats étaient jugés par des sportifs de haut niveau et des professionnels de la pâtisserie. Anaïs Decle remporte le concours.

Anaïs Decle, 20 ans, prépare la meilleure tarte aux fraises de Dordogne. Déjà en janvier dernier, c'est un apprenti de la même boulangerie-pâtisserie "Le Moulin des Délices" du Bugue qui avait remporté le titre de meilleure brioche des rois de Dordogne. Ce samedi, la Cité du goût et des saveurs organisait pour la première fois ce concours consacré à la tarte aux fraises. À cette occasion les 18 candidats, des amateurs et des apprentis du CFA, ont préparé toute la matinée leur meilleure tarte avant de la soumettre à jury composé de professionnels de la pâtisserie comme Frédéric Joseph, chocolatier à Périgueux et François Granger, pâtissier à Bergerac. Le reste du jury était composé de sportifs de haut niveau comme Fabrice Bossion, champion de France et d'Europe de triathlon ou encore Joël Jeannot, champion du monde en athlétisme. Tous devaient évaluer la qualité des tartes présentées à travers différents critères : la taille, la forme, le goût et la texture. Pour ce concours, la SOCAVE a fourni 30 kilos de fraises aux candidats.

Les membres du jury ont examiné les 18 tartes une à une. © Radio France - Thibault Delmarle

Une semaine de préparation pour Anaïs avant de changer de recette la veille du concours

"J'ai fait des tartes aux fraises toute la semaine, j'ai testé plusieurs recettes et finalement j'ai changé la veille en me disant : allons au plus simple et voyons si ça marche". Anaïs Decle a donc présenté une tarte assez simple, en tout cas sur le papier, (voir photo ci-dessous), mais selon elle, c'est sa motivation qui a fait la différence "il faut toujours être motivée et surtout toujours pâtisser pour le plaisir !" avant d'adresser un mot à ceux qui souhaitent se lancer "auprès de notre entourage, la pâtisserie, ça marche toujours."

La meilleure tarte aux fraises de Dordogne. - Anaïs Becle

Sur la deuxième marche du podium, une tarte dans laquelle se retrouve sa créatrice

Sanya Willens a choisi de faire une tarte aux fraises plus originale en ajoutant du citron vert et du basilic à sa tarte : "ce sont des saveurs qui se marient bien et ce sont des saveurs qui me correspondent" poursuit la pâtissière de 20 ans, "c'est une tarte qui me ressemble".

La Confrérie de la fraise du Périgord a évidemment fait le déplacement pour introniser Anaïs, la grande gagnante du concours. © Radio France - Thibault Delmarle

La confrérie de la fraise du Périgord a intronisé Anaïs après sa victoire Copier

Les membres du jury composé de sportifs de haut niveau. © Radio France - Thibault Delmarle

Le classement des trois meilleurs pâtissiers de tartes aux fraises de Dordogne

Anaïs Decle, apprentie au Moulin des Délices, au Bugue Sanya Willens, apprentie à la Pâtisserie François, à Bergerac Francis Balan, amateur