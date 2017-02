L'apprentissage du "code" numérique se développe

Considérée comme une nouvelle nécessité éducative et économique, l'apprentissage de l'algorithme numérique pénètre l'école et fait naître aussi des initiatives privées de "séances" et autres "stages" à destination des enfants. A l'exemple de Code Code Codec à Grenoble.

Il est professeur de code... mais rien à voir avec un moniteur d'auto-école! A l'origine de la société Code Code Codec, avec un ami basé lui à Paris, Julien Rolland, développeur de profession, est aussi désormais enseignant en algorithme. Le jour de notre passage, son "école de code informatique" accueil 5 enfants de 7 à 14 ans, qui a en croire des parents sont tous volontaires. "Il s'est déjà intéressé aux applications sur téléphone et il voulait en savoir plus pour en créer, tout simplement" explique un papa, qui ajoute qu'à l'école son fils a "déjà utilisé des logiciels dont ils se servent ici et notamment Scratch" utilisé aussi à la maison pour "créer des jeux". Les deux mots clés de l'apprentissage de l'algorithme sont là : "jeu" et "Scratch".

Connaitre le code c'est "appréhender le monde qui nous entoure"

Le côté ludique c'est l'accroche. "Moi j'ai 6 enfants" explique Julien Rolland, "et je trouvait qu'ils étaient très passifs devant les écrans". "J'ai essayé de limiter les accès mais ça n'a fait que renforcer le désir d'écran et donc je me suis dit qu'il fallait réagir différemment et faire en sorte que ce temps soit utilisé de manière peut-être un peu plus intelligente. Qu'ils utilisent leur créativité, qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière l'écran [...] et c'est appréhender aussi quelque part le monde qui nous entoure, parce que les algorithmes ils régissent notre vie actuellement". Pour Julien Rolland le premier enseignement c'est d'abord "que ce n'est pas la machine qui fait toute seule. Elle fait parce qu'un être humain lui a dit de faire et comment faire".

L'autre élément clé de l'apprentissage des algorithmes tel qu'il se développe dans le monde et particulièrement dans le monde de l'éducation c'est le logiciel "Scratch". Disponible gratuitement sur internet il permet de créer des mouvements et des jeux sommaires, puis de plus en plus compliqués, sans avoir à écrire de longues et fastidieuses lignes de code. "Il n'y a pas de ligne de code au sens où on le connait parce que ça nous amènerais des difficultés de syntaxe et de grammaire liées à l'utilisation d'un langage particulier" explique Julien Rolland. "Là ce qu'on manipule ce sont des blocs et on se concentre sur l'essentiel, l'algorithme, c'est à dire dans quel sens et dans quel ordre vont s'imbriquer tous ces petits blocs".

Plus que le codage apprendre la "suite", l'essence même de l'algorithme

Face à son écran Hugo est en train de construire un jeu qui met en scène un combat de chars d'assauts. Côté graphisme et mouvements on est plus au niveau de Space Invader que d'Assassin's Creed mais Hugo s'éclate quand même. Créer un jeu pour lui c'est aussi jouer. "Pour l'instant les chars peuvent tirer et se déplacer... Ah non... pas encore..." Il y a un problème. Alors hop... Hugo va donc chercher dans les blocs proposés par le logiciel, la commande qui va lui permettre de déplacer ses tanks. "On leur dit de faire tel mouvement quand on tape sur telle commande". Sommairement c'est ça un algorithme : un ordre = une action qui nous entraîne vers le choix d'un autre ordre et donc d'une autre action etc...

Plus ou moins complexe bien sûr. Et tout marche comme ça. Facebook, Google, Fifa 2016 ne sont que des suites d'algorithmes. C'est pourquoi aussi cet autre papa d'un enfant en stage chez Code Code Codec estime "que c'est sans doute utile pour l'avenir". D'où la volonté de l'Etat et de l'Education Nationale de former le plus largement possible les enfants à la connaissance des algorithmes. Des associations proposent aussi leurs services (exemple à Eybens dans la banlieue grenobloise), ainsi que de nombreux particuliers, enseigants, étudiants via internet, où l'on trouve aussi beaucoup de "tutoriels". Chez Code Code Codec une semaine de stage (pendant les vacances scolaires) ou 10 séances par trimestre coûtent 170 euros par enfant.

Maintenant excusez-moi j'y retourne. J'ai un petit scarabée à faire bouger sur ma "map" et j'ai un problème de commande.