L'approvisionnement en gaz assuré pour l'hiver en France

Si vous vous chauffez au gaz, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes cet hiver. C'est en tout cas ce qu'assurent les gestionnaires du système de transport ce lundi. "Le système gazier devrait être en capacité de répondre à la demande de l'ensemble des consommateurs de gaz français durant l'hiver prochain, même en cas de pointe de froid exceptionnelle", ont indiqué GRTgaz et Teréga.

GRTgaz assure le transport de gaz sur l'essentiel du territoire, tandis que Teréga se concentre sur le sud-ouest.

"Pas d'impact" de la crise sanitaire

"La situation sanitaire ne devrait pas avoir d'impact sur l'approvisionnement en gaz en France et en Europe, ont expliqué les deux entreprises. La souscription en totalité des capacités de stockage françaises, à hauteur de 128 TWh et un taux de remplissage proche de 100% au 1er novembre 2020 apportent une réelle flexibilité au réseau de transport français et renforcent la sécurité d'approvisionnement en gaz."

La France peut aussi s'appuyer sur le gaz naturel liquéfié (GNL), dont la production est conséquente. GRTgaz et Teréga soulignent également que les centrales à gaz pourront tourner à plein pour produire de l'électricité cet hiver au moment où l'approvisionnement électrique s'annonce plus compliqué.

"Le système gaz fera sa part du travail mais il n'a pas la possibilité évidemment de remplacer tout le parc nucléaire ou le manque de vent si tous ces phénomènes entrent en conjonction", a toutefois ajouté Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz. La France pourrait connaître des difficultés d'approvisionnement électrique en cas de vague de froid au mois de février. La crise sanitaire a en effet perturbé la maintenance des réacteurs nucléaires.