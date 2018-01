L'Aquarium de La Rochelle ferme exceptionnellement à partir de ce lundi 8 janvier et jusqu'au samedi 3 février pour travaux. La direction souhaite proposer une expérience de visite plus immersive à ses visiteurs.

La Rochelle, France

Ce n'est pas la première fois mais la deuxième que l'Aquarium de La Rochelle ferme pour travaux depuis sa création en 2000. La première fois, c'était en 2009 pour l'aménagement d'un espace consacré aux méduses. A nouveau, la direction de l'Aquarium a décidé de fermer exceptionnellement le site pour quatre semaines de travaux. La direction souhaite garder le mystère sur les nouveaux aménagements mais elle promet "une expérience de visite plus immersive". Il n'y aura pas de nouvelles espèces, ni de changement dans le parcours de visite mais l'aménagement sera "plus moderne" explique Ambre Benier, directrice général de l'Aquarium de La Rochelle.

Plusieurs millions d'euros de travaux

Si l'Aquarium est fermé au public, à l'intérieur, les méduses et les requins demeurent. Pendant les travaux, les 600 espèces sont conservées au sein de l'Aquarium, "tout a été pensé et réfléchi pour qu'il y ait le moins de nuisances sonores et de vibrations possibles" assure Ambre Benier. Seule une petite partie du personnel, chargé de l'accueil au public, est parti en vacances pendant ce mois de janvier considéré comme "le plus creux" au niveau de l'affluence. L'autre partie du personnel qui comprend administratifs, biologistes et soigneurs continuent eux de travailler pendant les travaux.

L'Aquarium de La Rochelle a attiré en 2017 plus de 800.000 visiteurs et c'est pour continuer à "rester en pointe" explique Ambre Benier que ces travaux sont réalisés. Ils sont estimés à "plusieurs millions d'euros" selon la direction de l'Aquarium. L'Aquarium reprend les visites à partir du samedi 3 février mais les travaux seront définitivement terminés à la mi-mai.